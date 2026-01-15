Frieren: la seconda stagione anticipa novità con un nuovo trailer

Frieren tornerà sul piccolo schermo con l’attesa seconda stagione e TOHO Animation ha recentemente trasmesso in streaming un nuovo trailer promozionale che anticipa alcune novità interessanti a tutti gli appassionati della serie. Una di queste riguarda lo staff, in quanto Kazuhiko Inoue darà la voce all’Eroe del Sud, il potente eroe umano che ha combattuto i demoni prima dell’avvento di Himmel.

La seconda stagione debutterà il 16 gennaio e farà parte della programmazione “Friday Anime Night” di NTV. Crunchyroll trasmetterà la seconda stagione in streaming in tutto il mondo al di fuori dell’Asia. Riguardo lo staff, è confermato che Tomoya Kitagawa, che ha diretto gli episodi 2, 8 e 25 della prima stagione, lavorerà per tutta la seconda stagione con il regista della prima, Keiichiro Saitō, ora accreditato per il supporto alla regia. Daiki Harashina, che ha diretto il terzo episodio della prima stagione, è ora assistente alla regia. Inoltre Hiroyuki Kobashi, Runa Harano, Izumi Seguchi e Daiki Harashina lavoreranno al design e Sawako Takagi sarà il direttore artistico.

La prima stagione è stata presentata in anteprima con uno speciale di due ore nel 2023 ed è andata in onda per due cour consecutivi fino al 2024. Gli eventi ruotano attorno alla protagonista Frieren, una maga che fa parte della squadra di eroi che ha sconfitto il re dei demoni. Essendo un’elfa, per lei i dieci anni passati con gli altri eroi rappresentano soltanto un piccolo frammento della sua lunga vita. Ora, Frieren riflette sul significato di quelle memorie e sui vari sentimenti che prova a riguardo.

La serie televisiva di Frieren è tratta dal manga di Yamada e Abe, attualmente in corso, che ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 2020. La serie è attualmente in pausa a tempo indeterminato, iniziata il 22 ottobre, per consentire ai mangaka Yamada e Abe di fare il punto della situazione e valutare un adeguamento del ritmo di serializzazione della serie. Il quindicesimo volume del manga è stato pubblicato il 18 dicembre.