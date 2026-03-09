Evangelion: il corto del 30° anniversario ora disponibile su YouTube

Sono passati trent’anni dall’uscita di Neon Genesis Evangelion e, incredibilmente, se ne parla ancora tantissimo. Per festeggiare questo anniversario, Studio Khara ha pubblicato su YouTube il corto animato realizzato proprio per la celebrazione.

Questo corto, in realtà, era stato mostrato inizialmente solo durante EVANGELION:30+, l’evento organizzato per celebrare la saga creata da Hideaki Anno. In pratica potevano vederlo solo i fan presenti al festival.

La decisione di pubblicarlo su YouTube arriva anche dopo la diffusione online di alcune registrazioni non autorizzate provenienti dal festival. Studio Khara ha infatti spiegato di essere al lavoro per limitare la circolazione di quei video e ha invitato i fan a guardare e condividere la versione ufficiale, così da supportare direttamente il progetto e il lavoro dello studio.

Per chi segue Evangelion da tanto tempo, questo corto è soprattutto un piccolo regalo ai fan. Un modo per ricordare quanto questa serie abbia lasciato il segno nell’animazione giapponese. L’anime originale, realizzato da Gainax e diretto da Hideaki Anno, uscì a metà anni ’90 con 26 episodi. All’epoca era una serie come tante altre, ma col tempo è diventata qualcosa di molto più grande e oggi viene ancora citata come uno degli anime che hanno segnato di più il genere.

Negli anni la storia è stata ampliata con diversi film. Quando si parla dei film della serie, uno dei titoli che viene ricordato più spesso è The End of Evangelion. Molti fan lo considerano ancora oggi uno dei finali più forti mai fatti in un anime. Più avanti è arrivato anche il progetto Rebuild of Evangelion, una nuova serie di film che ha rivisitato la storia e si è conclusa nel 2021 con Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Dopo trent’anni Evangelion continua ancora a tornare, tra nuovi contenuti e celebrazioni. E questo dice già molto su quanto questa serie abbia lasciato il segno. Non tutte le serie riescono a restare così vive nel tempo. Questa, invece, continua a far parlare di sé generazione dopo generazione. Ora che il corto è disponibile online, chiunque può guardarlo facilmente e partecipare a questa ricorrenza speciale.