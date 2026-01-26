Dynit lancia il canale D Anime su Prime Video

Gli appassionati di anime in Italia hanno un motivo in più per segnarsi marzo sul calendario. Dynit ha appena annunciato l’arrivo di D Anime, il nuovo canale a pagamento su Amazon Prime Video, durante il Nerd Show di Bologna. L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Cavazzoni di Dynit, che ha raccontato in anteprima cosa aspettarsi dal nuovo canale.

Il canale aprirà i battenti a marzo 2026 e costerà 4,99 euro al mese. Per chi ama gli anime, è davvero una bella notizia: ci saranno oltre 2.000 episodi dal catalogo Dynit pronti per essere visti o rivisti quando vuoi. E non è tutto: Dynit ha già confermato che arriveranno nuove serie in simulcast dal Giappone, insieme a titoli classici da recuperare e qualche sorpresa tra le acquisizioni più recenti.

In pratica, D Anime punta a diventare un punto di riferimento per chi vuole avere sempre a portata di mano una libreria di anime ampia e aggiornata. Che si tratti di serie che hanno fatto la storia o di nuovi titoli appena usciti, il canale offrirà una programmazione pensata per tutti i gusti. La scelta di proporre i simulcast in contemporanea con il Giappone è un chiaro segnale: Dynit vuole dare agli spettatori italiani la possibilità di seguire le novità senza ritardi, quasi come se si fosse direttamente lì.

L’idea è quella di creare uno spazio dedicato agli anime all’interno di Prime Video, con un’offerta chiara e facilmente accessibile, a un prezzo contenuto. In questo modo, chi già usa Prime Video potrà integrare il canale nella propria piattaforma senza dover cercare servizi aggiuntivi, mentre i nuovi fan avranno un punto unico dove trovare tutto ciò che cercano.

Insomma, marzo 2026 si preannuncia un mese importante per gli amanti degli anime in Italia: D Anime porterà centinaia di ore di contenuti, nuovi titoli e classici da riscoprire, tutto comodamente su una delle piattaforme di streaming più popolare del momento. Non resta che preparare popcorn e controller: l’avventura sta per cominciare.