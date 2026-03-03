DanDaDan supera 1 miliardo di views su Jump+: un traguardo storico per il manga digitale

Certe cifre fanno quasi fatica a sembrare reali, eppure è successo davvero. DanDaDan ha superato 1 miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma Shōnen Jump+, entrando ufficialmente nella storia del manga digitale.

Il dato è impressionante per più di un motivo. Prima di tutto, parliamo di un titolo nato e serializzato esclusivamente online, senza prima uscire su una rivista cartacea. Questo significa che il suo successo è legato interamente alla fruizione digitale, capitolo dopo capitolo, settimana dopo settimana. Raggiungere un miliardo di views in questo contesto non è solo un numero, è la dimostrazione di quanto il pubblico si sia affezionato alla serie.

Inoltre, DanDaDan diventa il primo manga pubblicato solo in digitale a raggiungere questo traguardo e il terzo in generale sulla piattaforma di casa Shueisha. Prima di lui ci erano riusciti soltanto colossi come One Piece e Oshi no Ko, due titoli che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Se pensiamo a come è iniziato tutto, con un mix folle di occulto, alieni, combattimenti e romanticismo adolescenziale, il percorso di DanDaDan sembra quasi la trama di uno dei suoi stessi capitoli, imprevedibile e fuori dagli schemi. E forse è proprio questa energia a renderlo così coinvolgente. Non è il classico battle shonen, ma non è nemmeno solo una commedia sovrannaturale. È un po’ tutto insieme, e funziona.

Questo traguardo dice anche qualcosa di più ampio. Il digitale non è più un “piano B” rispetto alla carta. È uno spazio in cui possono nascere fenomeni globali capaci di competere con le serie più iconiche di sempre.

Un miliardo di visualizzazioni non si raggiunge per caso. È il risultato di una community attiva, di capitoli che fanno discutere e di un passaparola costante. E a questo punto la domanda viene spontanea. Fin dove può arrivare ancora DanDaDan? Se questo è il ritmo, è difficile immaginare che il fenomeno possa fermarsi proprio adesso.