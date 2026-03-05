Come trovare uno yeti | Recensione

Lo Yeti è una delle creature di cui si sente parlare sempre ma nessuna prova concreta è mai stata trovata. Come per altre creature misteriose e leggendarie, lo Yeti ha affascinato tante generazioni. Ha mosso tanti curiosi alla sua ricerca e ha alimentato tante storie intorno alla sua figura controversa e affascinante. In Come trovare uno yeti, il protagonista è per l’appunto un bambino che vuole vederci chiaro sull’esistenza dello yeti. Questo è un libro scritto e illustrato da Matt Hunt, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini nell’ottobre 2025.

La storia narrata in questo libro vede un giovane protagonista affascinato dalla figura misteriosa e leggendaria dello yeti. Ma ora non gli basta, vuole andare alla sua ricerca ed è convinto che viva nel bosco dietro casa sua. Così parte all’avventura con la missione di trovarlo. Tra ambienti boscosi di montagna inizia la sua ricerca. Ma lo yeti sembra proprio non farsi vedere. O almeno così sembra. Infatti, il suo fidato cagnolino trova qualche traccia. Alla fine, entrambi stanchi, si riposano dopo la lunga fallimentare ricerca. Ed è proprio lì che il bambino perderà la sua sciarpetta verde. La ritroverà misteriosamente sull’uscio della porta l’indomani, portata lì da chissà chi. Forse proprio dallo yeti?

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Matt Hunt, è il brillante autore dei testi e anche delle illustrazioni di questo divertentissimo albo illustrato. La struttura narrativa è lineare e accompagna la lettura senza grandi scossoni. Questo non vuol dire che non ci siano colpi di scena, situazioni buffe ed esilaranti e che l’effetto coinvolgente sia flebile. Tutt’altro. Tutto il libro è disseminato di elementi divertenti che circondano il piccolo protagonista e il suo fidato cagnolino. Un’avventura che si configura in una maniera davvero coinvolgente e convincente.

Un libro di una dolcezza giocosa che nasconde un gioco tra le sue pagine. Quella di cercare lo yeti che si intravede in ogni illustrazione. Il testo è piuttosto semplice e scorrevole. Le illustrazioni infatti sono l’elemento trainante della narrazione. Con una dominanza degli elementi bianchi per la scenografia nevosa in cui è ambientata la storia. Davvero divertente poi la sotto gag presente in ogni pagina in cui il bambino cerca lo yeti, che è sempre presente intorno a lui. Mentre è solo il suo cane che riesce a vederlo, al contrario del padroncino.

La caratterizzazione dei personaggi è fenomenale. Riesce infatti a rendere al meglio le caratteristiche dei personaggi attraverso il loro aspetto. Il bambino, sveglio ma non troppo. Il cagnolino, curioso e furbo. Lo yeti, goffo e gentile. L’ambientazione è quella di montagna avvolta dalla neve che dona una suggestiva atmosfera a tutta la storia, fino al dolce epilogo.

Franco Cosimo Panini confeziona un albo illustrato davvero delizioso sotto diversi punti di vista. Un libro che è strutturato per intrattenere con dolcezza e divertimento nelle giuste dosi. Un aspetto visivo che cattura l’occhio e dei testi leggeri e scorrevoli. La confezione, come è per altri volumi che abbiamo avuto il piacere di recensire di questa casa editrice, è davvero eccellente. L’ottima qualità di stampa rende al massimo i colori brillanti delle illustrazioni valorizzandole a pieno. Anche la confezione è di pregevole fattura e valorizza al massimo l’intero volume.

Conclusione – Come trovare uno yeti

Come trovare uno yeti è un albo illustrato davvero divertente e delizioso sotto ogni punto di vista. Sia lo stile dell’illustrazione che la storia riescono a intrattenere, divertire e intrigare in maniera veramente efficace. Una storia di ricerca di una creatura misteriosa e curiosa come lo yeti, riesce a prendere dei risvolti tanto divertenti quanto dolci. Lo stile delle illustrazioni buffe e giocose insieme con un andamento narrativo che invita all’avventura e alla scoperta, rende la lettura leggera e molto godibile.

Gli elementi davvero irresistibili di questo libro sono le illustrazioni dallo stile fresco e accattivante. Ma anche la leggerezza e scorrevolezza di un testo che si legge con agilità e divertimento. Il gioco che si crea tra questi due elementi e lo Yeti che aleggia nella storia senza che il protagonista se ne renda conto, è davvero irresistibile. Un libro insomma che riesce a condensare tanti elementi piuttosto semplici ma in una formula davvero irresistibile.

Il testo semplice e snello consente una lettura facilitata a qualsiasi età. In conclusione, Come trovare uno yeti, è albo illustrato assolutamente consigliato che si va a inscrivere tra quelle letture tanto leggere quanto divertenti. Un leggero e sano intrattenimento che fa di questo libro un piccolo gioiellino imperdibile.