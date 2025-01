Castlevania: Nocturne: i punteggi della seconda stagione potrebbe portare a una terza

Con il recente arrivo della seconda stagione di Castlevania: Nocturne, molti appassionati sperano ancora di vedere altre stagioni anime del Clan Belmont. Al momento le notizie per una terza stagione rimangono un mistero, poiché sia ​​i creatori responsabili della serie animata che i fan si chiedono se Nocturne tornerà. Fortunatamente, un nuovo aggiornamento sulle valutazioni potrebbe significare buone notizie per il futuro della serie, poiché la recente seconda stagione sta raggiungendo importanti traguardi sul Netflix.

Castlevania: Nocturne, infatti, è presente nella top ten della classifica globale di Netflix per la seconda settimana consecutiva. Sebbene ciò non sia certo una conferma che una terza stagione sia in lavorazione, il direttore creativo di Powerhouse Animation Studios, Samuel Deats, ha motivo di festeggiare. Sui social, Deats ha dichiarato quanto segue, esprimendo la sua felicità per il successo di Nocturne: “la seconda stagione di Castlevania: Nocturne è nella top 10 mondiale per la seconda settimana di fila, con numeri più alti rispetto alla seconda settimana della prima stagione. Grazie mille a tutti!!”

Di recente, Samuel Deats ha rilasciato un’intervista sul sito Collider per discutere di possibili idee per il futuro di Nocturne. Con il franchise di videogiochi che esplora innumerevoli storie attraverso linee temporali e talvolta universi, c’è molto materiale da cui attingere per la serie animata. Se la serie recente dovesse continuare, Deats spera di esplorare una delle storie più amate della serie, Symphony of the Night.

“Certamente, abbiamo cercato di preparare il terreno e abbiamo sempre voluto fare un adattamento di Symphony of the Night. Ma c’è un vasto universo in Castlevania. Questo non è il nostro primo rodeo quando si tratta del punto interrogativo tra le stagioni. Quando è uscita la seconda stagione della serie originale, c’è stata una pausa di un paio di mesi in cui stavamo solo aspettando di scoprire se avremmo continuato con la serie. La stessa cosa è successa dopo la stagione 4. C’era interesse nel continuare Castlevania, ma c’era anche un punto interrogativo a riguardo allora. Penso che ci sia ancora molta fiducia nel franchise nel suo insieme, quindi vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane. Indipendentemente da ciò, penso che ci sia ancora molto da esplorare nella serie che i fan adorerebbero vedere.”

Fonte – Comicbook