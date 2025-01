Black Clover: l’arco finale anticipa il ritorno di un villain importante?

Black Clover sta ora lavorando allo scontro finale contro Lucius Zogratis, e il cliffhanger del nuovo capitolo della serie sta preparando il ritorno di alcuni dei migliori villain della serie. Black Clover ha fatto il suo primo grande ritorno dell’anno con un nuovo aggiornamento tramite il numero invernale 2025 della rivista Jump GIGA di Shueisha. Con esso ha pubblicato due nuovi capitoli che hanno portato l’arco finale verso un passo più vicino alla sua conclusione. Mentre Asta e Yuno si sono riuniti sul campo di battaglia, ora stanno mettendo a confronto le loro abilità appena formate contro un Lucius apparentemente onnipotente. Ma potrebbe non essere tutto ciò di cui hanno bisogno per batterlo.

I capitoli 377 e 378 di Black Clover hanno portato la serie un passo più vicina al suo gran finale, poiché hanno confermato che i combattimenti contro i Paladini e i cloni di Lucius stanno giungendo alle rispettive conclusioni. Mentre Asta e Yuno davano il via al loro ultimo combattimento contro Lucius, sembrava che i due fossero riusciti a sconfiggere gli Zogratis mentre l’ultimo aggiornamento giungeva al termine. Ma è chiaro che questa è ben lungi dall’essere la fine del combattimento, poiché Lucius non solo è apparentemente pronto per un ritorno, ma anche i suoi ex fratelli della Triade Oscura potrebbero mostrarsi nuovamente.

Con il capitolo 377 di Black Clover, Asta e Yuno si riuniscono e si dirigono dritti verso il centro dell’enorme incantesimo di Lucius sul Regno di Clover. Ma all’interno di questo gigantesco albero spirituale, si vede Lucius seduto su un trono di fronte ai corpi dei fratelli Zogratis sconfitti. In tutta l’area, si sentono quattro battiti cardiaci mentre Lucius si prepara a combattere Asta e Yuno. Ben presto, quel combattimento inizia poiché è chiaro che le abilità migliorate di Asta e Yuno in questo arco finale stanno colmando il divario con il potere schiacciante di Lucius.

Asta aveva trascorso un po’ di tempo prima di queste battaglie finali imparando la tecnica Zetten nella Terra del Sole, ed è in grado di sferrare un colpo decisivo con essa mentre Yuno sferra uno Spirito Santo di Borea potenziato. I due sono così forti che Lucius è sopraffatto al punto che sembrano evitare tutte le sue visioni future, ma Lucius è apparentemente sconfitto. La lotta è tutt’altro che finita, poiché gli ultimi momenti vedono quei quattro battiti cardiaci ricominciare a funzionare.

Fonte – Comicbook