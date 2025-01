Attack on Titan: i fan sospettano che l’incontro tra Grisha e Mikasa non fosse casuale

A dodici anni dalla messa in onda dell’episodio 6 della prima stagione di Attack on Titan, i fan continuano a interrogarsi su un flashback in cui il padre di Eren, Grisha Yeager, e Mikasa condividono un momento significativo. Con il tempo e il tema del viaggio nel tempo che caratterizza la serie, la scena è ancora oggi oggetto di speculazioni. Nonostante l’anime si sia concluso nel 2023, l’interesse per la storia di Attack on Titan rimane vivissimo, alimentato da teorie, fan-art e persino film realizzati dai fan.

Il passato di Mikasa e l’incontro con Grisha

Nell’episodio 6 della prima stagione, veniamo a conoscenza del tragico passato di Mikasa: i suoi genitori furono assassinati e lei rapita da trafficanti di esseri umani. Fu salvata da un giovanissimo Eren, che svegliò in lei il potere degli Ackerman. Tuttavia, il dettaglio che ancora oggi fa discutere riguarda Grisha Yeager, che era il medico della famiglia di Mikasa. Questo evento, apparentemente casuale, potrebbe essere legato a una più grande trama temporale, come vediamo su Reddit.

Nella terza stagione, episodio 21, viene rivelato che Eren Kruger, l’Attack Titan precedente a Grisha, gli affidò una missione fondamentale: salvare Mikasa e Armin. Questo accade anni prima della nascita dei due, sollevando la domanda se Grisha fosse consapevole del significato di quelle parole.

Grisha sapeva davvero tutto?

Una teoria diffusa su Reddit da u/krishm97 suggerisce che Grisha potesse aver ricordato le parole di Kruger e che ciò lo spinse a cercare Mikasa. Se conosceva la rarità del nome “Mikasa” e l’esistenza del clan Ackerman, potrebbe aver collegato Mikasa a quanto gli era stato detto. La decisione di portare suo figlio Eren a conoscere Mikasa potrebbe quindi non essere stata casuale.

Inoltre, Grisha sembra determinato a cercare Mikasa anche dopo aver scoperto l’omicidio dei suoi genitori, chiedendo a Eren se avesse visto una bambina nei dintorni. Questo comportamento, apparentemente inspiegabile, potrebbe essere il risultato di una consapevolezza latente del ruolo di Mikasa nella missione che gli era stata affidata.

L’ipotesi di un’influenza di Eren del futuro

Un’altra possibilità è che Grisha abbia intuito che le parole di Kruger fossero legate a una versione futura di suo figlio. Quando Eren salvò Mikasa dai suoi rapitori, dimostrando una determinazione incredibile per proteggerla, Grisha potrebbe aver percepito l’importanza del legame tra i due. Questo spiegherebbe la sua decisione di accogliere Mikasa nella sua famiglia, offrendo una casa alla giovane orfana.

Un enigma senza fine

Con il tema del viaggio nel tempo e della memoria condivisa che attraversa l’intera serie, Attack on Titan continua a stimolare teorie e discussioni tra i fan. Grisha Yeager potrebbe essere stato più consapevole di quanto pensassimo, e questa scena potrebbe essere stata un punto cruciale nel complesso intreccio della serie.

Fonte Comic Book