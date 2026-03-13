Assassin’s Creed: la serie Netflix potrebbe essere girata anche in Toscana

Negli ultimi giorni stanno iniziando a uscire alcune novità sulla serie live action di Assassin’s Creed. Il progetto è in sviluppo per Netflix insieme a Ubisoft, e piano piano stanno emergendo i primi dettagli sulla produzione.

Una delle cose che ha fatto parlare di più riguarda proprio l’Italia. Secondo alcune fonti locali, infatti, parte delle riprese dovrebbe svolgersi in Toscana. Tra le zone citate ci sarebbero i boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e l’area intorno all’Eremo di Camaldoli.

Se conoscete un po’ quei posti, sapete che sono luoghi pieni di foreste, monasteri antichi e paesaggi molto suggestivi. Non è difficile immaginare perché possano funzionare bene come ambientazione per una storia come Assassin’s Creed.

Per chi magari ha sentito nominare la saga ma non l’ha mai giocata, la storia parla di una rivalità che va avanti da secoli: quella tra Assassini e Templari. Due gruppi segreti che combattono nell’ombra e cercano entrambi di guidare il futuro dell’umanità, ma con idee completamente diverse su come dovrebbe essere il mondo.

Dietro alla serie ci sono gli showrunner Roberto Patino e David Wiener, mentre tra gli attori annunciati troviamo Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. Per ora però i loro ruoli non sono stati rivelati.

Anche la trama resta piuttosto misteriosa. Netflix e Ubisoft stanno mantenendo il massimo riserbo, quindi non sappiamo ancora in quale periodo storico sarà ambientata la serie, un elemento che nei videogiochi è sempre stato fondamentale.

Per quanto riguarda l’uscita, non c’è ancora una data ufficiale. Le prime stime parlano però di un arrivo su Netflix tra la fine del 2026 e il 2027, considerando i tempi necessari tra riprese e post-produzione.

Nel frattempo resta solo da aspettare nuovi aggiornamenti e magari vedere davvero Assassin’s Creed prendere vita tra i paesaggi della Toscana.