Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone | Recensione

Tobia Brunello 2025-01-13T14:00:02+01:00 Autori: Marco Rizzo, Fabio Licari Formato: 21X28, 112pp., C., colori Prezzo: € 18,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Italia Data di pubblicazione: 13/06/2024

Il 2024 non ha visto Deadpool celebrare solo il suo ritorno nelle sale cinematografiche in coppia con Wolverine, ma anche festeggiare i 30 anni dalla sua prima apparizione italiana, avvenuta nell’estate 1994 sulle pagine di X-Force 0 della neonata Marvel italia, che solo in seguito sarebbe divenuta Paninii Comics.

Il libro Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone, edito da Panini Comics e scritto da Marco Rizzo e Fabio Licari, è una celebrazione imperdibile del personaggio che ha rivoluzionato il mondo dei fumetti. In occasione del trentesimo anniversario dell’arrivo di Deadpool in Italia, questo volume si propone come un viaggio attraverso la sua storia, dalle origini fino ai giorni nostri, offrendo un’analisi approfondita della sua evoluzione e del suo impatto culturale.

Il libro si apre con una panoramica delle origini di Deadpool, creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld nel 1991. Rizzo e Licari riescono a catturare l’essenza di un personaggio nato come comprimario e divenuto protagonista indiscusso grazie alla sua personalità unica e al suo umorismo irriverente. La narrazione è arricchita da aneddoti e retroscena che illustrano come Deadpool sia diventato un simbolo degli anni ’90, un’epoca caratterizzata da vigilanti violenti e storie oscure. A differenza degli altri libri simili proposti dalla coppia Rizzo & Licari sui personaggi Marvel (a partire da Spider-Man: 60 Stupefacenti Anni), questo volume adotta una struttura più enciclopedica, presentando diversi capitoli dedicati alle origini, ai nemici e agli alleati di Wade Wilson invece che ripercorrere la storia editoriale del personaggio decade dopo decade.

Tuttavia una delle parti più affascinanti del libro resta la seppur breve analisi delle diverse fasi della vita editoriale di Deadpool e delle storie più importanti e apprezzate dal pubblico. Dalla sua prima apparizione in X-Force fino alle sue avventure più recenti, gli autori esplorano come il personaggio abbia saputo adattarsi ai cambiamenti dei gusti del pubblico. La capacità di Deadpool di oscillare tra il tragico e il comico è ben evidenziata, rendendolo non solo un anti-eroe ma anche un riflesso delle fragilità umane.

Il volume è impreziosito da illustrazioni iconiche che accompagnano il lettore in questo viaggio visivo. Ogni capitolo è arricchito da tavole storiche che mostrano l’evoluzione artistica del personaggio, offrendo uno sguardo nostalgico per i fan di lunga data e un’introduzione affascinante per i neofiti.

Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone non è solo un libro per gli appassionati del Mercenario Chiacchierone; è una lettura molto illuminante per chiunque voglia comprendere il fenomeno culturale che Deadpool rappresenta. Un tributo che merita di essere letto e riletto, per scoprire o riscoprire le avventure di uno dei più amati anti-eroi della Marvel.