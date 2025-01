Dr. Stone: il debutto della stagione finale e il nuovo tema d’apertura

La quarta stagione di Dr. Stone ha avuto inizio, portando con sé un’emozionante apertura e molte aspettative per l’adattamento del gran finale del manga.

Dr. Stone: Science Future, il quarto e ultimo capitolo della serie anime tratta dal manga di Riichiro Inagaki e Boichi, ha finalmente fatto il suo debutto. Con la sua prima ondata di episodi, la stagione finale promette di adattare i momenti conclusivi del manga, che si è concluso nel 2022. La stagione sarà suddivisa in tre cour (blocchi di episodi), con pause tra uno e l’altro, e il primo cour è già disponibile nell’ambito della stagione anime Inverno 2025.

Nuovo tema d’apertura e d’uscita

Il debutto della stagione finale ha portato con sé un nuovo tema d’apertura, “CASANOVA POSSE”, interpretato dalla band ALI. La sequenza animata, che cattura l’essenza avventurosa e scientifica della serie, è già diventata un successo tra i fan. Il tema di chiusura, intitolato “Rolling Stone” e cantato da BREIMEN, accompagna perfettamente la conclusione degli episodi, evocando un’atmosfera riflessiva e piena di aspettative per ciò che verrà.

La trama di Dr. Stone: Science Future

Questa stagione finale segue Senku Ishigami e il Regno della Scienza nella loro missione più ambiziosa: esplorare altri continenti, come gli ex Stati Uniti, per ottenere risorse cruciali. Tuttavia, scopriranno di non essere l’unica civiltà rinata in questo mondo pietrificato. Un nuovo antagonista, con un’intelligenza pari a quella di Senku, farà il suo ingresso come minaccia diretta, segnando uno scontro di menti senza precedenti.

Il percorso verso il finale

Con il manga già concluso, l’anime ha un chiaro percorso da seguire, coprendo tutti i capitoli restanti e offrendo ai fan una visione completa della storia. Inoltre, i creatori potrebbero includere alcuni capitoli extra pubblicati dopo il finale del manga, regalando ai fan contenuti inediti. L’ultimo arco narrativo promette momenti memorabili, con sfide sempre più complesse che metteranno alla prova le capacità scientifiche e morali di Senku.

Gli episodi della stagione finale di Dr. Stone sono disponibili in streaming esclusivamente su Crunchyroll, sia in versione originale sottotitolata che in doppiaggio inglese. Con tre cour previsti, l’anime si concluderà probabilmente nel 2026, lasciando spazio per lo sviluppo completo della trama.

Cosa aspettarsi dal gran finale

L’ultimo arco narrativo di Dr. Stone segna il ritorno di uno scontro diretto tra Senku e un antagonista alla pari, una dinamica che non si vedeva dai tempi della battaglia contro l’Impero di Tsukasa. Questa volta, però, la sfida sarà ancora più complessa, con due scienziati che metteranno alla prova le loro menti per decidere il destino del mondo pietrificato.

Con questa stagione finale, Dr. Stone si prepara a chiudere il cerchio, celebrando il viaggio di Senku e del Regno della Scienza verso una nuova era per l’umanità.

