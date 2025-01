Con l’episodio tredicesimo di Dragon Ball Daima, la serie continua a trovare modi inaspettati per rendere omaggio a Dragon Ball GT. Sebbene GT non sia considerato canonico nell’universo ufficiale, il legame tematico tra le due serie è evidente, specialmente nell’esplorazione di nuovi mondi e situazioni surreali. L’episodio più recente della serie non introduce grandi cambiamenti nella lore, ma offre un momento divertente e strizza l’occhio al “peculiare” capitolo della saga che ha introdotto il Super Saiyan 4.

Il ritorno di Daima e il legame con GT

Dopo la pausa di inizio anno, Dragon Ball Daima torna su Crunchyroll con un episodio che porta i combattenti Z nel secondo mondo più pericoloso del Regno dei Demoni. Qui incontrano i Megaths, creature giganti che, nonostante il loro atteggiamento rilassato, rappresentano una potenziale minaccia. L’ambientazione richiama inevitabilmente un episodio di Dragon Ball GT, dove Goku, Pan e Trunks visitano il pianeta Monmaasu, un luogo in cui tutto appare enormemente sproporzionato rispetto a loro.

In GT, i personaggi dovevano affrontare situazioni assurde e territori sconosciuti durante il loro viaggio intergalattico. Allo stesso modo, in Daima, Goku e i suoi alleati devono confrontarsi con un mondo altrettanto insolito, creando un parallelo interessante che sembra rendere omaggio al tono avventuroso e leggermente comico della “Grand Tour”.

Un episodio all’insegna del divertimento

Anche se l’episodio tredicesimo non introduce nuovi elementi narrativi rivoluzionari, si distingue per uno dei combattimenti più esilaranti della stagione. La combinazione di umorismo in stile Toriyama e l’animazione di alta qualità di Toei Animation rende questo episodio memorabile per i fan, confermando che Daima riesce a mantenere l’equilibrio tra azione e leggerezza.

Nuove trasformazioni in arrivo?

Con Vegeta che nell’episodio dodicesimo ha svelato la sua versione del Super Saiyan 3, molti fan si chiedono se Daimaintrodurrà ulteriori trasformazioni inedite. Sebbene il Super Saiyan 4 sembri improbabile, l’inclusione di elementi innovativi suggerisce che ci siano ancora sorprese in serbo. La presenza di personaggi come Gomah, Degetsu, Majin Duu e altri garantisce che le prossime battaglie nel Regno dei Demoni saranno intense e spettacolari.

Il futuro di Dragon Ball Daima

Con diversi episodi ancora da trasmettere, Daima ha molto spazio per sviluppare ulteriormente i suoi temi e personaggi. Essendo uno degli ultimi progetti a cui Akira Toriyama ha contribuito direttamente, la serie rappresenta un capitolo importante per i fan di Dragon Ball. La curiosità rimane alta per vedere come Daima concluderà la sua prima stagione e se porterà altri omaggi a GT o altre sorprese narrative.

Per rimanere aggiornati sulle prossime mosse di Goku e i suoi compagni nel Regno dei Demoni, seguiteci per le ultime novità su Dragon Ball Daima.

Fonte Comic Book