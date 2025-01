Demon Slayer: trapelata la possibile data d’uscita del film Infinity Castle

La saga di Demon Slayer continua a dominare la scena, e il prossimo capitolo della serie, il film Infinity Castle, potrebbe aver rivelato in anticipo la sua data d’uscita. Dopo il successo senza precedenti di Demon Slayer: Mugen Train, che ha conquistato il titolo di film anime più redditizio di tutti i tempi, il franchise si prepara a superare se stesso con il primo di tre film dedicati all’arco narrativo di Infinity Castle. Secondo alcune indiscrezioni, il film potrebbe arrivare nelle sale prima del previsto.

Il successo dei film di Demon Slayer

Demon Slayer ha già portato tre lungometraggi sul grande schermo. Il primo, Mugen Train, è stato un fenomeno globale, seguito da due film riassuntivi, To the Swordsmith Village e To the Hashira Training. Questi ultimi hanno riproposto episodi chiave dell’anime, integrati da anticipazioni sulle stagioni future. Con Infinity Castle, il franchise torna alle origini, proponendo una storia originale non ancora vista in TV, in linea con il modello di Mugen Train.

Possibile data di uscita

Un sito dedicato ai box office ha rivelato la presenza di un misterioso progetto cinematografico etichettato come “Untitled Crunchyroll/Sony/Aniplex Event Film”, previsto per il 12 settembre 2025. Sebbene il titolo non sia confermato, i fan ipotizzano che si tratti proprio del primo film della trilogia Infinity Castle. Se così fosse, il film avrebbe l’arduo compito di eguagliare, se non superare, il record di Mugen Train al botteghino.

Dove eravamo rimasti nella storia

Nel finale della stagione più recente, la situazione è rimasta in bilico: Kagaya Ubuyashiki, leader del Demon Slayer Corps, si è sacrificato per rallentare Muzan Kibutsuji, aprendo la strada agli Hashira per attaccare il signore dei demoni. Nonostante i colpi inflitti, le straordinarie capacità rigenerative di Muzan fanno presagire che solo il sole potrà decretarne la sconfitta definitiva. Tanjiro e gli altri sono stati trascinati all’interno del Castello dell’Infinito, pronti a combattere nella battaglia finale contro Muzan e i suoi luogotenenti.

Il futuro della saga

Con la trilogia di Infinity Castle, il manga di Demon Slayer si avvicina alla sua conclusione sul grande schermo. Tuttavia, resta da vedere se l’arco finale della serie, che mostra le vite dei sopravvissuti dopo la battaglia, verrà adattato come parte della trilogia o come una stagione televisiva separata. Seguendo l’esempio di Mugen Train, è probabile che anche i film di Infinity Castle vengano successivamente suddivisi in episodi per una trasmissione televisiva.

Il debutto di Infinity Castle segnerà un momento cruciale per Demon Slayer, consolidando ulteriormente la sua posizione come uno dei franchise più amati e di successo nel panorama anime. Resta da vedere se riuscirà a superare le aspettative e stabilire nuovi standard per il genere.

Fonte Comic Book