One-Punch Man: in arrivo un grande aggiornamento sulla terza stagione

One-Punch Man tornerà finalmente sugli schermi con la terza stagione anime più avanti quest’anno, e un annuncio online anticipa che riceveremo un aggiornamento significativo su questi nuovi episodi prima del previsto. L’anime di One-Punch Man è stata una delle nuove uscite più attese dell’anno in generale, dato che è passato un po’ di tempo dalla fine della seconda stagione. La seconda stagione è stata un’uscita piuttosto divisiva rispetto alla risposta estremamente positiva alla prima, quindi c’è stata molta curiosità su come si svilupperà questa nuova ondata di episodi.

La terza stagione di One-Punch Man è stata annunciata per la prima volta in lavorazione qualche anno fa, ma solo l’anno scorso è stato confermato che i nuovi episodi sarebbero usciti quest’anno per commemorare il decimo anniversario della prima originale dell’anime. Ma secondo un elenco trapelato annotato da un insider di nome d0nut2x su X, sembra che One-Punch Man sarà uno dei franchise evidenziati durante l’imminente AnimeJapan 2025 più avanti in primavera. Se così fosse, potremmo ricevere un aggiornamento abbastanza significativo.

LEGGI ANCHE:



Ram V e Anand RK firmano il ritorno di Resurrection Man

La terza stagione di One-Punch Man dovrebbe debuttare più avanti quest’anno, ma deve ancora rivelare una data di uscita o una finestra più concreta al momento di questa pubblicazione. Se effettivamente verrà mostrato durante l’Anime Japan 2025, allora è probabile che vedremo qualcosa di rivelato su quel potenziale rilascio. Ciò significa anche che l’anime non uscirà prima di almeno dopo il programma anime della primavera 2025 e probabilmente non sarà pronto per il programma anime dell’estate 2025. Ma questo aggiornamento può essere un buon indicatore in entrambi i casi, poiché probabilmente ci preparerà verso un potenziale programma per l’autunno 2024.

Per quanto riguarda ciò che è stato rivelato finora, il team dietro One-Punch Man Stagione 2 tornerà per la Stagione 3 con la produzione dell’animazione gestita ancora una volta da J.C. Staff. Chikashi Kubota si occuperà dei character design insieme a Shinjiro Kuroda e Ryosuke Shirakawa, Tomohiro Suzuki si occuperà della composizione per le sceneggiature della serie e Makoto Miyazaki comporrà la musica per la stagione. È probabile che anche il cast vocale tornerà.

Per quanto riguarda One-Punch Man Stagione 3, tornerà per la fase successiva della Human Monster Saga. La fine della seconda stagione ha dato il via ai combattimenti contro la Monster Association e, insieme, ciascuna di queste saghe ha costituito uno dei periodi più lunghi della storia del manga. Probabilmente significa che non vedremo molti dei suoi eventi concludersi entro la quarta stagione, ma questo è guardare molto lontano nel futuro della serie.

La terza stagione di One-Punch Man mostrerà alcuni combattimenti importanti, quindi se l’anime non sarà all’altezza degli alti della prima stagione, allora i fan potrebbero guardarlo in modo un po’ diverso. Mentre l’anime si prepara per il suo ritorno, i fan lo guarderanno più da vicino rispetto alla seconda stagione e ogni nuovo aggiornamento sarà più cruciale del precedente. Ma mentre la nuova stagione si fa strada verso lo schermo, i fan vorranno tenere traccia di tutto mentre tutto accade nel prossimo futuro.

Fonte – Comicbook