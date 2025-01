Le Bizzarre Avventure di Jojo: annunciato un nuovo film live-action

Dopo la conclusione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean di David Productions, i fan hanno atteso con ansia il ritorno dell’amata serie anime. Se la serie televisiva dovesse seguire fedelmente il manga, la storia successiva sarebbe Steel Ball Run, un arco narrativo che è ampiamente considerato una delle migliori trame di JoJo. Tuttavia mentre non ci sono novità sul fronte anime, il fronte live-action ha qualcosa in serbo per i fan. Infatti è stato annunciato un nuovo film live-action di JoJo e si sta preparando ad arrivare nei cinema molto prima di quanto ci si possa aspettare.

È impossibile negare che uno dei personaggi più importanti che non è un Joestar presente ne Le Bizzarre Avventure di JoJo sis Kishibe Rohan. Il personaggio mangia ha debuttato per la prima volta in Diamond Is Unbreakable, inizialmente apparendo come un avversario di Josuke ma diventando in seguito un prezioso alleato. Grazie al mangaka di JoJo, Hirohiko Araki, che ha un’affinità con il personaggio, Rohan ha ricevuto la sua serie spin-off raccolta in diversi capitoli. Non solo Così parlò Kishibe Rohan ha ricevuto il suo adattamento anime, ma ha anche la sua serie televisiva live-action e il suo lungometraggio. E adesso si scopre che Rohan sta tornando sul grande schermo con una storia che è tanto inquietante quanto intrigante.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 9 gennaio 2025

Anche se la serie televisiva di Rohan è una che non ha creato nuovi episodi di recente, il cast della serie sta continuando grazie ai film. In “Confessional”, Rohan viaggia a Venezia e si ritrova ad ascoltare la bizzarra confessione di un uomo turbato da una presenza soprannaturale. Ironicamente, questa storia non ha molto da fare per Kishibe, quindi dovrebbe essere interessante vedere come questa storia spettrale viene intrecciata in un film.

Insieme al nuovo trailer del film che uscirà in Giappone il 23 maggio, il regista Kazutaka Watanabe parla dell’esperienza: “Anche ora che abbiamo terminato le riprese, non riesco a credere che siamo stati in grado di girare questo memorabile e importante episodio interamente in esterni a Venezia. Era una città misteriosa dove yin e yang coesistevano. Rovine, cimiteri, chiese, ville aristocratiche, vicoli acciottolati simili a labirinti. E lì, come sempre, stava Rohan-sensei, dignitoso. Amo ogni luogo e ogni momento che abbiamo girato. Voglio continuare a girare per sempre, non voglio che questo tempo finisca“.

Fonte – Comicbook