Tra le uscite targate Panini Comics del 9 gennaio 2025 troviamo la riedizione in formato pocket, sulla scia del successo delle omologhe edizioni DC Comics, di Kick-Ass, l’opera di Mark Millar e John Romita Jr che rappresenta da sempre uno dei maggiori successi dell’etichetta che ha ispirato due film di successo.

Inoltre arriva un nuovo romanzo di Star Wars ambientato nell’epoca de L’Alta Repubblica, scritto da Tessa Gratton ed incentrato sul rapporto tra i maestri Jedi Avar Kriss ed Elzar Mann, La Tentazione della Forza.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 9 gennaio.

Le uscite Panini Comics del 9 gennaio 2025

Kick-Ass 1

Panini Comics Pocket

9,90 €

Contiene: Kick-Ass (2008) #1/8

Un classico della linea Millarworld, da cui sono stati tratti due film di successo, ritorna in edizione pocket! Dave Lizewski decide di diventare il primo super eroe del mondo reale, Kick-Ass. Il problema è che non ha super poteri né addestramento e, nello scontro con i criminali più violenti di New York, ne uscirà con le ossa rotte…

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – La Tentazione della Forza

24,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Temptation of the Force

Per oltre un anno, i Maestri Jedi Avar Kriss ed Elzar Mann sono stati separati dal Murotempesta Nihil. Ora, finalmente riuniti, i due non possono più negare il legame e i sentimenti che li hanno sempre resi forti e pronti a ribaltare le sorti del conflitto una volta per tutte. Accompagnati dai Cavalieri Jedi Bell Zettifar, Burryaga e Vernestra Rwoh, iniziano la caccia a Marchion Ro. Ma per trovare il pericoloso leader dei Nihil, dovranno sopravvivere ai Senza Nome, che finora nessun Jedi è stato in grado di fermare.