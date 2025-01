Dragon Ball Daima: Vegeta supera Goku grazie al Super Saiyan 3

La nuova serie Dragon Ball Daima continua a sorprendere i fan con rivelazioni inaspettate e significativi cambiamenti nella narrazione. L’episodio 12 ha regalato uno dei momenti più attesi: Vegeta sblocca il Super Saiyan 3, dimostrando di poter tenere testa a Goku in un modo mai visto prima. Per la prima volta, Vegeta ottiene un vantaggio reale nella loro eterna competizione.

Vegeta e il Super Saiyan 3: una conquista autonoma

La trasformazione in Super Saiyan 3 era stata introdotta da Goku durante lo scontro con Majin Bu, svelando che l’aveva padroneggiata durante il suo addestramento nell’Aldilà. Tuttavia, questa forma consuma rapidamente energia, il che la rende una tecnica potente ma temporanea. Vegeta, invece, riesce a raggiungerla con il solo allenamento sulla Terra, dimostrando di non aver bisogno dei privilegi di un’ambientazione speciale per sbloccare tale potenziale.

Nell’episodio, Vegeta sorprende tutti rivelando che non solo ha ottenuto il Super Saiyan 3, ma l’ha fatto in gran segreto, proprio come aveva fatto Goku anni prima. A differenza di Goku, però, Vegeta non ha avuto anni nell’Aldilà per allenarsi, ma ha raggiunto questa trasformazione in pochi mesi dopo aver visto Goku utilizzarla. Questo dettaglio mette in risalto la sua determinazione e capacità di adattamento.

Un momento di rivincita per Vegeta

La rivalità tra Goku e Vegeta è uno dei pilastri narrativi di Dragon Ball. Sebbene Goku sia spesso rappresentato come il più forte, Dragon Ball Daima offre finalmente a Vegeta un momento di superiorità. La sua capacità di padroneggiare il Super Saiyan 3 senza assistenze esterne è un chiaro esempio della sua crescita. Vegeta non solo raggiunge un livello di potenza che gli permette di affrontare le sfide nel Terzo Mondo Demoniaco, ma lo fa superando le aspettative.

Le implicazioni per il futuro

La conquista di Vegeta non solo dimostra la sua tenacia, ma potrebbe anche indicare una futura crescita per entrambi i Saiyan. Se Vegeta è riuscito a sbloccare il Super Saiyan 3 in un corpo da bambino e in un ambiente ostile, è probabile che Goku non rimarrà indietro. Tuttavia, questa vittoria morale è significativa per Vegeta, che raramente riesce a superare il suo rivale.

L’episodio 12 di Dragon Ball Daima segna un passo importante nella rivalità tra Goku e Vegeta, dimostrando che il principe dei Saiyan può essere all’altezza, e talvolta anche superiore, al suo rivale. Anche se Goku potrebbe presto riprendere il comando, questo momento rappresenta un importante riconoscimento per Vegeta, un personaggio che ha sempre lottato per guadagnarsi il rispetto e la gloria. Dragon Ball Daima sta riscrivendo alcuni aspetti del franchise, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi.

Fonte Comic Book