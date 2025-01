Solo Leveling: la stagione 2 batte i record e conquista Crunchyroll

La seconda stagione di Solo Leveling è finalmente iniziata, e il successo non si è fatto attendere. Con il debutto del 4 gennaio 2025, l’anime ha già battuto il proprio record, segnando il miglior inizio mai visto su Crunchyroll. Dopo il successo travolgente della prima stagione nel 2024, questa nuova avventura promette di alzare ulteriormente l’asticella, con una narrazione sempre più avvincente e combattimenti mozzafiato.

Il ritorno di Jinwoo: più intenso che mai

La trama di Solo Leveling segue Sung Jinwoo, inizialmente noto come il cacciatore più debole del mondo, un E-rank che sembra inadatto al pericoloso lavoro di cacciatore. In un mondo in cui i cancelli dimensionali si aprono minacciando la sicurezza pubblica con mostri terrificanti, Jinwoo lotta per sopravvivere. Dopo un’esperienza quasi fatale, ottiene un potere unico: la capacità di crescere infinitamente grazie a un sistema che gli consente di potenziare le sue abilità. Da quel momento, Jinwoo inizia una scalata verso la vetta, svelando segreti cosmici legati ai monarchi e ai sovrani.

La seconda stagione si apre con l’arco del cancello rosso, una delle parti più ricche di azione dell’intera serie. Jinwoo porta un’amica di sua sorella, Han Song-yi, in una missione per mostrarle i rischi del lavoro di cacciatore. Tuttavia, quella che sembra essere un’incursione di routine in un cancello di grado C si trasforma in un incubo quando il cancello diventa rosso, intrappolando i partecipanti in una terra ghiacciata popolata da nemici incredibilmente forti. La lotta per la sopravvivenza inizia, e il primo episodio si conclude con un cliffhanger che lascia i fan con il fiato sospeso.

Un record impressionante su Crunchyroll

Secondo @SoloLevelAnime, Solo Leveling ha stabilito un nuovo record su Crunchyroll con il suo episodio di debutto della seconda stagione. In meno di 24 ore, l’episodio ha ottenuto 129.000 like, superando i 114.000 raggiunti dalla prima stagione nello stesso periodo. Attualmente, il numero è salito a 140.000 like, dimostrando la popolarità sempre crescente della serie.

La nuova stagione è partita col botto, presentando non solo scene d’azione mozzafiato ma anche temi musicali coinvolgenti, tra cui la sigla d’apertura ReawakeR di LiSA (feat. Felix degli Stray Kids) e la sigla di chiusura UN-APEXdi TK dei Ling Tosite Sigure. Oltre all’arco del cancello rosso, la stagione potrebbe esplorare altri archi narrativi importanti, come il castello dei demoni, i ritest, la gilda dei cacciatori e il ritorno al castello dei demoni.

Con Jinwoo che continua a crescere in potenza e la storia che introduce nuovi ostacoli, Solo Leveling stagione 2 promette di essere ancora più entusiasmante della prima, regalando ai fan momenti epici e una trama sempre più avvincente. Il futuro di Jinwoo è incerto, ma una cosa è chiara: la serie sta consolidando il suo posto tra gli anime più seguiti di sempre.

Fonte Comic Book – Twitter