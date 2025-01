Shonen Jump si prepara a concludere la prima grande serie del 2025

Si sta per concludere la prima serie del 2025

Shueisha’s Weekly Shonen Jump è pronta a dare il via al nuovo anno con il gran finale di una delle sue serie di lunga durata, Mission: Yozakura Family. Dopo un 2024 pieno di cambiamenti significativi, con la conclusione di titoli iconici come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, il 2025 inizia con un altro capitolo che si chiude. La serie di Hitsuji Gondaira, che ha conquistato i lettori con la sua trama ricca di azione e personaggi memorabili, si avvia a concludere la sua corsa con il capitolo climax imminente.

Il cammino verso il finale

Durante tutto il 2024, Mission: Yozakura Family ha guidato i lettori attraverso un arco finale emozionante e ricco di colpi di scena. Il climax è stato raggiunto con la battaglia decisiva contro Asa, un nemico che ha messo alla prova la famiglia Yozakura come mai prima d’ora. Conclusa questa lotta, la serie si è concentrata su momenti più intimi e significativi, preparando i fan al grande finale.

Nel capitolo 257, i protagonisti Taiyo e Mutsumi hanno celebrato il Cherry Blossom Vows Ceremony, un evento speciale che non solo rinnova i loro voti matrimoniali, ma simboleggia anche la piena accettazione di Taiyo all’interno della famiglia. Questo momento culminante è reso ancora più toccante dalla benedizione di Kyoichiro, il fratello maggiore di Mutsumi, che finalmente vede sua sorella libera dal peso del passato e felice al fianco di Taiyo.

Cosa significa la fine di Mission: Yozakura Family per Shonen Jump

Con il termine di Mission: Yozakura Family, Shonen Jump perde un’altra delle sue serie storiche. È l’ultimo titolo degli anni 2010 ancora in corso, lasciando così spazio solo a serie iniziate negli anni 2020. Titoli come Undead Unluck, Sakamoto Days e Me & Roboco diventano ora i più “anziani” nella lineup settimanale della rivista.

Questa transizione segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova fase per Shonen Jump. Con la conclusione di alcune delle sue serie di punta, la rivista ha ora l’opportunità di introdurre nuovi titoli e scoprire quali saranno i prossimi grandi successi. Titoli come Kagurabachi di Takeru Hokazono stanno già dimostrando di avere un grande potenziale, e il futuro della rivista appare pieno di possibilità.

Uno sguardo al futuro

Mentre Mission: Yozakura Family si prepara a dire addio, i fan possono aspettarsi un finale che chiuderà con eleganza il viaggio della famiglia Yozakura. Questo cambiamento riflette il costante rinnovamento di Shonen Jump, che continua a essere il trampolino di lancio per le migliori storie del panorama manga. Con un nuovo anno e nuove serie all’orizzonte, il 2025 promette di essere un periodo entusiasmante per i lettori di manga di tutto il mondo.

