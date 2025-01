Jujutsu Kaisen: Il destino peggiore di Panda nel nuovo epilogo

Jujutsu Kaisen è ufficialmente tornato con un capitolo speciale ambientato molti anni dopo il finale originale della serie, mostrando il futuro dei suoi protagonisti. Questo epilogo, aggiunto all’ultimo volume del manga rilasciato in Giappone nel dicembre 2024, ha svelato il destino di alcuni personaggi. Tuttavia, per un fan favorite come Panda, il futuro riservato è stato particolarmente crudele e desolante, lasciando i lettori con una sensazione di amaro in bocca.

Il destino di Panda dopo il finale di Jujutsu Kaisen

Durante la serie, l’ultima apparizione significativa di Panda era avvenuta durante il suo scontro contro Hajime Kashimo. In quell’occasione, Panda aveva perso due dei tre nuclei che lo componevano, riducendolo a una forma molto più piccola e debole. Dopo quella battaglia, il personaggio era scomparso dalla scena principale senza ulteriori sviluppi significativi.

L’epilogo rivelato nel volume finale ci porta avanti di molti anni, mostrando che Panda è stato rinchiuso nella struttura di stoccaggio del Clan Gojo. Yuta Okkotsu, che ha assunto il ruolo di capo del Clan dopo la morte di Satoru Gojo nella battaglia contro Sukuna, è ora responsabile di quella struttura. Tuttavia, il futuro di Panda è tutt’altro che felice: intrappolato e incapace di muoversi autonomamente, vive un’esistenza di isolamento, raccolto polvere e relegato a un angolo dimenticato.

Un destino consapevole ma immobile

Un dettaglio particolarmente oscuro è che Panda è ancora cosciente e in grado di parlare. Nell’epilogo, uno dei nipoti di Yuta trova Panda e lo insulta, al che il personaggio risponde con una breve osservazione sarcastica. Questo dettaglio implica che Panda è completamente consapevole del suo stato, intrappolato in un corpo ormai inutile, senza alcuna possibilità di riottenere la sua libertà o vitalità.

Questa condizione è resa ancora più tragica dalla mancanza di Masamichi Yaga, l’unico che avrebbe potuto riparare i danni subiti da Panda durante lo scontro con Kashimo. Con la morte di Yaga, Panda sembra condannato a un’esistenza solitaria, privo di speranze di salvezza.

Una conclusione amara per un personaggio amato

Il destino di Panda evidenzia l’aspetto più cupo di Jujutsu Kaisen: un mondo in cui anche i personaggi più positivi possono trovarsi abbandonati e dimenticati. Anche se molti personaggi hanno subito destini crudeli nel corso della serie, quello di Panda è particolarmente straziante. La sua consapevolezza e la sua impossibilità di agire rendono il suo futuro una delle conclusioni più amare della storia.

