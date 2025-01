Spy x Family si è rapidamente affermato come uno dei franchise più amati dell’anime moderno, e il suo successo continua a crescere. Con due stagioni di successo e un film originale che ha ampliato le avventure della famiglia Forger, il franchise si prepara a lanciare la terza stagione nel 2025. Tuttavia, il vero protagonista di questo successo è Tatsuya Endo, il creatore della serie, che ha recentemente condiviso un messaggio di Capodanno toccante per ringraziare i fan.

Il messaggio di Tatsuya Endo: un ringraziamento sincero ai fan

Per celebrare l’arrivo del 2025, Tatsuya Endo ha pubblicato un messaggio rivolto ai fan, riflettendo sull’anno passato:

“Quest’anno è stato un altro anno difficile, e sebbene non sia stato privo di ostacoli, sono riuscito a portare avanti la serie. Grazie di cuore a tutti per il caloroso supporto che mi avete dato. È stato davvero emozionante incontrare i fan di persona durante la sessione di autografi per il quinto anniversario, e leggo sempre i commenti e i pensieri sul mio lavoro. Mi avete fatto capire ancora una volta quanto il vostro supporto mi tenga vivo.”

Endo ha anche condiviso una simpatica illustrazione di Anya Forger per salutare il 2024, regalando un sorriso ai suoi lettori e spettatori.

Endo ha accennato al fatto che spera di non dover affrontare pause nel 2025, nonostante il duro lavoro richiesto dalla serie:

“Mi sentirei molto frustrato se questa connessione con i fan si interrompesse a causa di una pausa. Tuttavia, continuerò a fare del mio meglio, rispettando i miei limiti e apprezzando ogni momento di questo lavoro.”

Questa dedizione al suo pubblico è un altro esempio del perché Spy x Family rimanga una delle serie più amate sia per il suo contenuto che per il rapporto genuino tra autore e fan.

Come recuperare Spy x Family?

Per chi non avesse ancora avuto modo di immergersi nelle avventure della famiglia Forger, tutte le stagioni dell’anime e il film sono disponibili su Crunchyroll. Se preferite la lettura, il manga, iniziato nel 2019, è disponibile sull’app Viz Manga. La storia, che mescola commedia, azione e un pizzico di emozione familiare, racconta la vita di Twilight, un agente segreto che deve fingere di essere un uomo di famiglia. La sua finta moglie Yor è una letale assassina, e la loro figlia adottiva Anya è una telepate. Il mix di segreti, missioni e momenti esilaranti rende questa serie un must per gli appassionati di anime e manga.

Con la terza stagione in arrivo, il futuro della famiglia Forger promette di essere altrettanto emozionante quanto il passato. Restate sintonizzati per tutte le novità su Spy x Family!

Fonte Comic Book – Twitter