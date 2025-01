Attack on Titan Requiem: il trailer dell’alternate ending conquista i fan

L’universo di Attack on Titan continua a sorprendere i fan, e il 2025 si prospetta un anno entusiasmante per gli appassionati del Corpo di Ricerca. Oltre all’arrivo nei cinema nordamericani del film ufficiale Attack on Titan: The Last Attack, un progetto fan-made sta generando grande aspettativa: Attack on Titan: Requiem. Questo ambizioso progetto mira a offrire un alternate ending alla serie, riscrivendo l’epilogo della lotta tra Eren Jaeger e gli Scout. Per celebrare il nuovo anno, Studio Eclypse, il team dietro a questa iniziativa, ha rilasciato un trailer che ha subito attirato l’attenzione del fandom globale.

Un finale alternativo in arrivo il 15 gennaio

Attack on Titan: Requiem debutterà il 15 gennaio 2025, con un doppiaggio in inglese realizzato da attori fan della serie. Anche se i dettagli precisi su come la storia sarà modificata rispetto all’originale non sono ancora noti, il trailer promette grandi cambiamenti rispetto al finale visto nella serie ufficiale di Studio MAPPA. L’obiettivo del progetto è dare una nuova interpretazione alla drammatica conclusione, esplorando strade narrative che potrebbero ribaltare quanto già conosciuto dai fan.

Nonostante le aspettative, Studio Eclypse non è nuovo alle controversie: nel 2024, un altro loro progetto, Berserk: The Black Swordsman, è stato interrotto a causa di interventi legali da parte di Young Animal. Tuttavia, il team non si è arreso, lavorando a pieno ritmo su questo nuovo capitolo parallelo di Attack on Titan.

Il futuro di Attack on Titan

Mentre l’anime ufficiale sembra aver chiuso i battenti senza lasciare spazio a sequel o spin-off, Hajime Isayama, creatore della serie, non ha del tutto abbandonato il suo universo narrativo. Lo ha dimostrato con storie brevi come Attack on Titan: Bad Boy, incentrata sul passato del Capitano Levi. Tuttavia, Requiem rappresenta una speranza per quei fan che desiderano esplorare nuove direzioni per la saga.

Anche il film Attack on Titan: The Last Attack ha contribuito a mantenere viva l’attenzione sul franchise, regalando ai fan una scena post-crediti che immagina Eren, Mikasa e Armin in un’ambientazione scolastica, intenti a commentare la loro stessa avventura.

Con il trailer di Requiem e l’arrivo imminente del progetto, il 2025 si prepara a essere un anno memorabile per tutti i fan di Attack on Titan. Non resta che attendere il 15 gennaio per scoprire come questo finale alternativo rivoluzionerà il destino del mondo di Eren e dei suoi compagni.

Fonte Comic book