Jujutsu Kaisen e l’ispirazione un potere presente nella storia

Con l’uscita dei volumi 29 e 30 di Jujutsu Kaisen, pubblicati il 25 dicembre 2024, il manga di Gege Akutami si conclude in modo memorabile. Il finale, che vede la sconfitta di Sukuna e un’epilogo che prepara i protagonisti a ricostruire il mondo della stregoneria, non manca di dettagli extra per i fan più attenti. Tra questi, un’illustrazione speciale svela l’origine dietro il nuovo potere di Aoi Todo, uno dei personaggi più amati della serie.

Chi è Aoi Todo?

Aoi Todo, introdotto durante l’arco del Kyoto Goodwill Event, è un sorcerer di Grado 1 e uno dei più stretti alleati di Yuji Itadori. Grazie alla sua tecnica Boogie Woogie, Todo è in grado di scambiare istantaneamente la posizione di oggetti o persone con un semplice battito di mani, rendendolo un avversario formidabile in battaglia. Tuttavia, dopo il combattimento contro Mahito durante l’Arco di Shibuya, Todo subisce gravi perdite: perde la mano sinistra a causa della tecnica di Idle Transfiguration e scompare dalla trama per anni.

Quando finalmente riappare nell’epilogo, Todo ha un asso nella manica: una vibraslap, un dispositivo che rivoluziona il modo in cui utilizza Boogie Woogie. Ma cosa ha ispirato questa inaspettata aggiunta?

Un’illustrazione extra nel volume 29 mostra un riferimento diretto al comico giapponese Jun Itoda, parte del duo Speed Wagon. Itoda è famoso per usare la vibraslap in alcune delle sue esibizioni comiche, uno strumento musicale che produce un suono unico quando un pezzo di metallo colpisce una scatola di legno. Secondo quanto riportato dall’account @f9x00, Gege Akutami potrebbe aver tratto ispirazione da Itoda per la creazione del nuovo potere di Todo.

Come funziona la vibraslap di Todo?

Dopo aver perso la mano sinistra, Todo si trova apparentemente impossibilitato a utilizzare Boogie Woogie, che si attiva con un battito di mani. Poiché la tecnica di Mahito ha alterato la forma della sua anima, Todo non può nemmeno rigenerare la mano con la Reverse Cursed Technique. Nonostante ciò, il personaggio torna con un aggiornamento sorprendente: una vibraslap collegata al moncone del braccio sinistro.

Con l’aiuto di Yuta Okkotsu, Todo modifica la sua tecnica per attivarsi quando il pezzo di metallo della vibraslap colpisce la scatola di legno, permettendogli di effettuare fino a 50 scambi al secondo. Inoltre, Todo stipula un voto vincolante per espandere il raggio d’azione e i bersagli della sua tecnica, limitando però il numero di scambi per ogni attivazione.

Il ritorno di Todo nell’epilogo

Todo ritorna nel capitolo 259 per aiutare Yuji Itadori durante lo scontro finale. Dopo che Sukuna utilizza la sua tecnica Divine Flame, Yuji rimane solo sul campo di battaglia, sopraffatto dalla disperazione mentre osserva il fratello Choso disintegrarsi davanti ai suoi occhi. Proprio quando sembra che tutto sia perduto, Todo riappare per dare a Yuji il sostegno necessario.

I due si uniscono per affrontare il loro ultimo nemico insieme, e Todo utilizza ancora una volta la sua Boogie Woogie per aiutare Yuta a sconfiggere Kenjaku, portando un contributo decisivo alla battaglia finale.

L’evoluzione di Aoi Todo nell’epilogo di Jujutsu Kaisen dimostra l’abilità di Gege Akutami nel creare personaggi unici e dinamici. La vibraslap, con il suo insolito collegamento al mondo della commedia giapponese, aggiunge un tocco di originalità al personaggio e sottolinea la capacità del manga di fondere elementi drammatici e leggeri.

Per i fan italiani, Todo rimane un simbolo di resilienza e innovazione, un personaggio che ha saputo reinventarsi nonostante le avversità. Con il manga ormai concluso, la sua ultima apparizione nell’anime promette di essere un momento indimenticabile, rendendo ancora più ricca la già straordinaria eredità di Jujutsu Kaisen.

Fonte Comic Book – Twitter