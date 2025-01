Jujutsu Kaisen: Akutami svela la sua ispirazione per i poteri di Todo

Jujutsu Kaisen ha pubblicato i volumi 29 e 30 del manga il 25 dicembre 2024. La sua serializzazione su Weekly Shonen Jump si è conclusa a settembre 2024 e con la storia che mette la parola fine agli eventi con la sconfitta di Sukuna e gli stregoni che si preparano a ripristinare il mondo distrutto. Questo era esattamente ciò che Gojo voleva. Il volume finale include un epilogo di 16 pagine che presenta quattro storie extra incentrate su Nobara Kugisaki, Yuko Ozawa, Panda e Uraume. Inoltre, entrambi i volumi hanno diverse illustrazioni, poiché una di esse rivela l’ispirazione dietro il vibraslap di Todo.

Aoi Todo è uno dei personaggi più popolari di Jujutsu Kaisen. Debutta al Kyoto Goodwill Event Arc e diventa subito uno degli alleati più stretti di Yuji. Todo è un potente stregone di Grado 1 che fornisce un eccellente supporto a Yuji in una battaglia. Dopo l’intensa battaglia del duo contro Hanami nel Kyoto Goodwill Event Arc, si riuniscono a Shibuya. Combattono contro Mahito, un avversario più potente di Hanami. Todo perde la mano sinistra e da allora scompare dalla storia. Ritorna per la gioia dei lettori dopo quasi quattro anni per dare a Yuji la spinta finale contro Sukuna dopo la morte di Choso. Tuttavia, Todo torna con uno strano potere.

In un’illustrazione extra, Gege Akutami disegna un famoso comico giapponese, Jun Itoda. “Si presume che il ragazzo negli extra del Volume 29 sia Jun Itoda. Un comico giapponese che ha usato il vibraslap in uno dei suoi spettacoli. Potrebbe aver ispirato Gege ad aggiungere la tecnologia vibraslap per Todo“. Itoda esegue lo tsukkomi, uno stile di commedia tradizionale nella cultura giapponese, nel duo comico Speed ​​Wagon.

Poiché la tecnica maledetta di Todo, Boogie Woogie, viene attivata battendo le mani, non dovrebbe più essere capace di usarla. Poiché la tecnica di Trasfigurazione inattiva di Mahito lo aveva colpito, non riesce a recuperare la mano nemmeno usando la Tecnica Maledetta Inversa. La tecnica di Mahito altera la forma dell’anima del suo bersaglio, quindi la tecnica maledetta inversa è inutile contro di essa. Tuttavia, Todo torna con un vibraslap attaccato alla mano sinistra. Yuta Okkotsu aiuta Todo a mettere a punto il vibraslap, ed è così che torna più forte che mai.

Questo strumento gli consente di eseguire circa 50 scambi al secondo. Todo ha cambiato la condizione per l’attivazione della sua tecnica maledetta da un battito di mani a un pezzo di metallo che colpisce una scatola di legno. Todo torna nel capitolo 259 di Jujutsu Kaisen per dare una mano a Yuji. Dopo che Sukuna usa la sua Fiamma Divina, Yuji rimane solo sul campo di battaglia e guarda suo fratello, Choso, disintegrarsi di fronte a lui.

Poiché Yuji non riesce a trovare gli altri, pensa che anche gli altri siano caduti vittime della tecnica di Sukuna. Proprio quando sta per annegare nella disperazione, Todo appare di nuovo per dargli il supporto di cui ha bisogno, riunendosi a Yuji un’ultima volta.

Fonte – Comicbook