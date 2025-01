Dragon Ball Daima svela la nuova trasformazione più attesa di Vegeta

I rivali chiave di Dragon Ball sono e saranno per sempre Goku e Vegeta, con il primo che si è sempre trovato un passo più avanti dell’altro. Mentre il Principe Saiyan era in grado di raggiungere trasformazioni come quella del Super Saiyan, Super Saiyan 2 e persino le forme divine che abbiamo visto nella serie Super, apparentemente c’era una trasformazione che non sembrava mai riuscire a ottenere. In un nuovo episodio scioccante di Dragon Ball Daima, tuttavia, è accaduto l’impensabile.

Vegeta ha finalmente raggiunto una forma che non si era mai vista prima, ed è decisamente incredibile.

Nonostante Goku e tutti Guerrieri Z siano stati trasformati in bambini con il desiderio di Gomah, Son ha già dimostrato di poter accedere al Super Saiyan sia primo che di secondo livello. Con Vegeta che cercava di fare lo stesso nella sua lotta contro il Tamagami, molti credevano che il Super Saiyan 2 sarebbe stato il massimo che il Principe Saiyan avrebbe raggiunto. Ma non è affatto così.

Per la prima volta nella storia della serie, Vegeta ha scatenato il suo Super Saiyan 3. Anche se non vediamo necessariamente il momento in cui ha imparato a sfruttare questa trasformazione, è chiaro che il Principe Saiyan si stava allenando duramente dopo la sconfitta di Majin Bu. Sorprendentemente, il SSJ3 di Vegeta sembra un po’ diverso da Goku e lo si nota dai suoi capelli. Invece di cadere verso il basso, la trasformazione del Principe vede i suoi capelli sporgere verso il cielo.

Tramite questa trasformazione tanto attesa, Vegeta smantella il Tamagami. In una dimostrazione che imita quella di Vegito contro Bu, il Saiyan tiene le braccia incrociate per la maggior parte della battaglia. Mentre Vegeta non impiega mai questa trasformazione in Dragon Ball Super, sapere che potrebbe farlo durante la serie sequel è una rivelazione incredibile.

Ora che Vegeta ha rivelato di poter invocare il potere del Super Saiyan 3 in Dragon Ball Daima, sarà interessante vedere se questo potere arriverà nel futuro di Dragon Ball Super. Sebbene non ci siano ancora notizie certe su un ritorno dell’adattamento anime, il manga tornerà l’anno prossimo con uno speciale one-shot, che presumibilmente preparerà il terreno per una nuova storia.

Fonte – Comicbook