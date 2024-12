Dragon Ball Daima: svelata una nuova faida per Vegeta

Dragon Ball Daima si sta preparando a coinvolgere molto di più Vegeta nella nuova serie anime, e con essa i fan hanno potuto scoprire quella che sembra essere la sua sorprendente nuova faida con uno dei nuovi volti del Reame dei Demoni. Questo regno non solo ha legami più grandi con il multiverso del franchise, ma ha anche un ecosistema e un sistema di classi tutto suo al di fuori dei mondi esterni.

Daima ha concentrato la prima parte dei suoi nuovi episodi seguendo Goku e Kaioshin il Supremo attraverso il Reame dei Demoni per capire meglio come funziona questa misteriosa area. Nel frattempo, Vegeta, Bulma e Piccolo hanno cercato di recuperare. Ciò ha portato ad alcuni momenti divertenti con Vegeta, ma ora sta davvero scatenando una faida con uno dei soldati di Re Kadan, Hybis.

In questo nuovo anime di Dragon Ball, Vegeta ha dovuto fare un notevole passo indietro rispetto a Goku. Quest’ultimo è più avanti nell’esplorazione del Regno perché quando è partito, c’era abbastanza spazio sulla nave di Glorio solo per lui e Kaioshin il Supremo. Quindi Vegeta è rimasto indietro perdendosi l’immersione iniziale nel Regno dei Demoni.

Quindi Goku si è preso tutti i grandi combattimenti. E per i fan che conoscono bene Vegeta, questo è davvero un problema per il Principe di tutti i Saiyan.

Inoltre il fatto di essere tornato piccolo ha messo Vegeta ancora più in difficoltà ad acclimatarsi al Regno dei Demoni rispetto a Goku. Questo probabilmente sta scatenando ulteriormente la sua rivalità con Goku, e ora è ancora più sfidato da Hybis, che non ha davvero tempo o voglia di affrontare il comportamento altezzoso e presuntuoso di Vegeta. Infatti, è l’unico a chiamarlo direttamente in causa finora. Di conseguenza, sta davvero iniziando a scuotere Vegeta.

La dinamica tra Hybis e Vegeta è sicuramente interessante, poiché non solo Hybis lo vede come un bambino petulante (e si è persino spinto fino a offrirsi di sposare Bulma davanti a lui), ma probabilmente non crescerà mai nemmeno per rispettare Vegeta come persona dopo tutto questo. Vegeta probabilmente inizierà a sfogare le sue frustrazioni nei prossimi episodi, e sta già iniziando ad anticiparlo con il fatto che vuole a tutti i costi trovare il secondo Tamagami. Vorrà sfidarlo dopo aver sentito che Goku ne ha sconfitto uno, quindi vedremo se Vegeta può combattere nella sua forma molto più piccola.

La tensione di Vegeta con Hybis è probabilmente una che non sarà in grado di alleviare poiché non lo vedrà mai come un suo pari. Hybis è completamente distaccato da tutto ciò che accade intorno a lui e continuerà a essere distaccato quando sarà tutto finito.

