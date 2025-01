Bleach: la battaglia finale di Uryu nell’Arco della Guerra dei Mille Anni

La Thousand-Year Blood War di Bleach si è confermata uno degli eventi anime più attesi del 2024. Con il terzo cour della serie che volge al termine, i fan si preparano per un epico finale di stagione. L’anime, che segue la battaglia tra la Soul Society e i Quincy, ha riservato molte sorprese, tra cui la svolta drammatica di Uryu Ishida, che si è apparentemente schierato con Yhwach e il suo esercito, i Wandenreich.

Sebbene Uryu sia un Quincy, il suo passato come alleato dei Soul Reapers ha portato molti fan a speculare che il suo tradimento sia solo una copertura. Tuttavia, il trailer finale del terzo cour sembra suggerire il contrario: Uryu potrebbe aver realmente accettato il suo ruolo di antagonista, rendendo il suo personaggio ancora più complesso e tragico.

Il ruolo di Uryu: da amico a traditore

Dall’inizio dell’arco della Thousand-Year Blood War, i Soul Reapers hanno affrontato enormi difficoltà, a partire dalla perdita dei loro Bankai. Sebbene abbiano trovato un modo per ripristinarli, questo non è stato sufficiente per ribaltare la situazione contro i potenti Sternritter. Yhwach, dopo aver ereditato il potere del Soul King, ha portato la battaglia su un livello completamente nuovo, piegando la realtà al suo volere.

In questo contesto, Uryu Ishida si è dimostrato un alleato pericoloso per Yhwach. Il suo nuovo potere gli ha permesso di sconfiggere Renji Abarai in un confronto uno contro uno, un risultato impensabile prima del potenziamento ricevuto dai Quincy. Anche se ci sono indizi che il comportamento di Ishida possa essere influenzato dalla sua eredità Quincy, ciò non diminuisce la minaccia che rappresenta per i suoi vecchi amici della Soul Society. Il suo ruolo come “Benedict Arnold” di Bleach lo rende uno dei personaggi più intriganti della serie.

Con il quarto cour già confermato da Studio Pierrot, la Thousand-Year Blood War si avvicina alla sua conclusione, segnando l’adattamento dell’ultimo grande arco narrativo del manga di Tite Kubo. Tuttavia, il futuro di Bleach dopo questa saga rimane incerto. Kubo ha recentemente ampliato l’universo della serie con il one-shot Bleach: No Breaths From Hell, ma non ha ancora annunciato nuovi capitoli per il manga.

Per quanto riguarda l’anime, Studio Pierrot potrebbe concentrarsi su altri grandi progetti shonen dopo la conclusione della guerra. Uno dei candidati principali è il ritorno di Boruto: Naruto Next Generations, che è attualmente in pausa. Pierrot ha adottato un approccio più stagionale per i suoi adattamenti anime, suggerendo che la prossima fase di Borutopotrebbe essere su una scala ancora più grande.

Il terzo cour della Thousand-Year Blood War ha preparato il terreno per uno scontro spettacolare, con Uryu al centro di tutto. Mentre i fan si preparano a scoprire se il tradimento di Ishida è autentico o una strategia per sabotare Yhwach dall’interno, l’attesa per il quarto e ultimo cour della serie è alle stelle.

Per i fan italiani, questa fase finale rappresenta un’opportunità unica per vivere uno degli archi narrativi più iconici della storia degli anime. Tra battaglie epiche, rivelazioni drammatiche e un futuro incerto per la Soul Society, Bleachcontinua a mantenere la sua posizione come uno degli anime più influenti di sempre.

Restiamo in attesa delle prossime rivelazioni per vedere come si concluderà questa leggendaria guerra e quale sarà il destino di Uryu Ishida. Riuscirà a redimersi o resterà un nemico giurato della Soul Society? Non resta che aspettare per scoprirlo.

Fonte Comic Book