One Piece: svelta la data di ritorno dell’arco di Egghead nell’anime

Sulla scia del Jump Festa e del ritiro di Kazuki Yao come doppiatore di Franky, l’anime di One Piece ha finalmente condiviso un aggiornamento su quando i fan possono aspettarsi il ritorno dell’arco di Egghead, rivelando una data di uscita e un nuovo trailer sbalorditivo.

Gli account ufficiali di One Piece hanno rivelato che l’anime tornerà dalla pausa con la seconda parte dell’arco di Egghead il 6 aprile 2025. L’anime di One Piece avrà anche una nuova fascia oraria per la prima volta in due decenni, e l’episodio 1123 andrà in onda in Giappone alle 23:15 invece della solita fascia oraria mattutina.

Oltre all’annuncio della data di uscita e al cambio di programma di trasmissione, One Piece ha anche rivelato un nuovo entusiasmante trailer per la seconda parte dell’arco di Egghead che riporterà finalmente i Cappelli di Paglia in azione sull’isola del Futuro, dove le cose dovrebbero degenerare molto rapidamente.

Il trailer inizia con Rufy che comunica con i Marines che si avvicinano all’isola prima di passare a Vegapunk che chiede aiuto a Rufy per fuggire dall’isola. Il teaser concende un’inquadratura parziale di York che lo vede sconfitto, anticipando quindi un enorme colpo di scena. I fan possono anche vedere qualche dettaglio in più su Saint Saturn e Kizaru, con Rufy che allude a qualcuno di forte in arrivo sull’isola, anticipando un’altra delle emozionanti battaglie imminenti dell’arco di Egghead.

Anche la nuova visual è altrettanto piena di emozionanti easter egg, con il caratteristico occhio di Im e le sagome minacciose dei Cinque Astri di Saggezza nell’angolo in alto a destra. Presente è anche Kuma, che carica arrembante. In primo piano al centro c’è Rufy nella sua forma Gear Fifth, con Kizaru e Vegapunk su entrambi i lati mentre il resto dei Cappelli di Paglia e i satelliti di Vegapunk occupano la metà inferiore dell’immagine.

Sia la nuova visual che il nuovo teaser sono incredibilmente dettagliati, e il trailer presenta non solo un’animazione di altissima qualità, ma anche una colonna sonora epica che lascia presagire che vale la pena vivere questa lunga pausa prima del ritorno della seconda parte dell’arco di Egghead.

Fonte – Comicbook