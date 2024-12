Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc: svelata la prima sinossi ufficiale

Chainsaw Man farà il suo grande ritorno con un nuovissimo film in uscita al cinema, ed è stata rivelata la prima sinossi ufficiale dal prossimo arco di Reze. La prima stagione dell’anime televisivo che adatta le vicende del manga di Tatsuki Fujimoto si è conclusa nel 2022. Subito dopo i fan hanno scoperto che la serie sarebbe tornata per un nuovo arco. Ma piuttosto che una seconda stagione, Chainsaw Man debutterà sul grande schermo con il suo primo film.

La prima stagione di Chainsaw Man ha anticipato ai fan la misteriosa Reze, e ora questo nuovo personaggio sarà il protagonista principale del nuovo film intitolato Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo misterioso nuovo personaggio, MAPPA ha rivelato la prima sinossi del nuovo film durante il Jump Festa 2025. Anticipando che Reze è semplicemente “una ragazza che lavora in un bar”, il nuovo film di Chainsaw Man nasconde chiaramente qualcosa di molto più insidioso.

Di seguito è possibile leggere la sinossi ufficiale del film:

“Denji è diventato ‘Chainsaw Man’, un ragazzo con il cuore di un diavolo, e ora fa parte dei cacciatori di demoni della Divisione Speciale 4. Dopo un appuntamento con Makima, la donna dei suoi sogni, Denji si ripara dalla pioggia. Lì incontra Reze, una ragazza che lavora in un bar“. Non solo la sinossi iniziale anticipa che Denji avrà un appuntamento a sorpresa con Makima, ma è immediatamente chiaro dai materiali promozionali che non tutto va come Denji spera.

Reze sarà doppiata da Reina Ueda ed è un personaggio che svolge un ruolo piuttosto significativo nel manga e nella vita di Denji. Non è una coincidenza vedere per la prima volta Reze dopo che Denji va a un appuntamento a sorpresa con Makima. Infatti, proprio come Makima, Reze sarà l’ennesima giovane donna nella sua vita che influenzerà molto le sue emozioni.

Il debutto del film è programmato per l’anno prossimo in tutti i cinema Giapponesi, ma al momento non c’è una data di uscita ufficiale. Per dipiù non ci sono ancora informazioni sui piani di lancio internazionale del nuovo film, ma i fan aldilà del Paese del Sol Levante probabilmente potranno guardarlo non molto tempo dopo la sua uscita.

Fonte – Comicbook