Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc: nuovi trailer svelato al Jump Festa

Un anno fa MAPPA annunciava Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc al Jump Festa 2024. Dopo quasi un anno di silenzio, lo studio ha finalmente onorato i fan con nuove informazioni concrete sul film tanto atteso durante il Jump Festa 2025. MAPPA ha rilasciato il primo trailer del film al Jump Festa, mostrando scene d’azione ad alto numero di ottani tra Denji e diversi nuovi diavoli. Tutti i fan dei manga riconoscerebbero i nuovi diavoli come Bomb Girl e Typhoon Devil, finalmente mostrati animati per la prima volta. Tuttavia, il focus principale del trailer è la relazione di Denji con Makima e una misteriosa nuova ragazza di nome Reze.

Il trailer ha anche rivelato lo staff principale del film, che comprende la maggior parte degli stessi attori che hanno lavorato alla serie anime, incluso il compositore Kensuke Ushio. Tatsuya Yoshihara è il regista del film, mentre Masato Nakazono, che è stato il direttore capo degli episodi dell’anime, è l’assistente alla regia. Lo sceneggiatore Hiroshi Seko rimane a bordo del film come unico scrittore. Il mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, è accreditato per la storia originale, adattando la Bomb Girl dal manga. Sono stati rivelati anche due nuovi poster, uno che mostra Chainsaw Man in tutta la sua bontà sanguinaria e un altro che presenta una scena più intima tra Denji e Reze. L’uscita del film è prevista nelle sale nel 2025.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc adatta il quinto arco del manga, che racconta le disavventure di Denji e Reze. L’arco è anche noto come arco Bomb Girl e fa parte della narrazione in corso del Gun Devil stabilita all’inizio della serie. L’arco di Reze è uno degli archi più popolari del manga, con Reze stessa che è uno dei personaggi secondari più apprezzati della serie.

L’arco di Reze funge da punto intermedio per la Public Safety Saga, che compromette la prima parte del manga. Il Gun Devil è presentato come il principale antagonista dei primi archi narrativi della saga, con Denji e i suoi colleghi che affrontano diavoli più piccoli per raggiungerlo. La saga si evolve in seguito in un conflitto più grande contro un’entità ancora più forte. La seconda saga è nota come Academy Saga, che sposta la serie in una direzione diversa e con nuovi personaggi. I fan sperano che MAPPA avrà la possibilità di adattare in maniera fedele il resto degli eventi del manga.

Fonte – Comicbook