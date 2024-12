I fan di Jujutsu Kaisen ameranno questo nuovo manga di Shonen Jump

Il manga di Jujutsu Kaisen si è concluso a settembre 2024, lasciando i lettori con un mix di emozioni contrastanti. Mentre la terza stagione dell’anime è in produzione, pronta a portare sullo schermo l’arco narrativo del culling game e le conseguenze dell’incidente di Shibuya, molti fan sono rimasti orfani della serie. Se anche tu senti il vuoto lasciato da Yuji e compagni, potresti trovare in Empyreal Cabinet, un nuovo manga di shonen jump+, una lettura perfetta per colmare il vuoto.

Nel 2022, Fumiji Yuba ha pubblicato il one-shot Kuga Masamune no Junan, che ha attirato subito l’attenzione dei lettori. Da questa base, è nato nel 2024 il manga Empyreal Cabinet, un’opera che mescola temi storici e moderni, esplorando mondi surreali e complessi.

Di cosa parla Empyreal Cabinet?

La storia segue Toya Tatsumori, un incantatore di sesta classe impiegato dal ministero dei santuari del cabinetto imperiale. Il manga si sviluppa in un mondo quasi onirico, dove realtà e illusione si mescolano. Il cabinetto imperiale ha il potere di alterare la realtà e rappresenta una porta verso regni sconosciuti. Toya si imbatte per caso in questo potere, trovandosi coinvolto in eventi misteriosi mentre cerca di comprenderne il funzionamento e le conseguenze.

Il manga, con i suoi toni cupi e il sistema di poteri elaborato, ricorda per certi versi Jujutsu Kaisen, anche se presenta un’atmosfera più pesante e meno momenti di leggerezza.

Somiglianze con Jujutsu Kaisen

Pur essendo due opere diverse, Empyreal Cabinet e Jujutsu Kaisen condividono alcune caratteristiche che potrebbero attirare gli stessi lettori. Entrambi i manga si concentrano su forze sovrannaturali che minacciano l’umanità, protagonisti che lottano con la propria identità e organizzazioni segrete che celano verità oscure. Le battaglie in entrambi i mondi si basano su strategia, astuzia e un sistema di poteri ben definito.

Un altro elemento comune è la presenza di mondi brutali e morali ambigue, dove i personaggi sono spesso costretti a fare scelte difficili. Tuttavia, a differenza di Jujutsu Kaisen, Empyreal Cabinet ha un tono molto più cupo e un approccio più serio. L’arte del manga è eccezionale, con scenari ultraterreni e combattimenti dinamici che sicuramente piaceranno a chi cerca un mix tra azione e profondità tematica.

Se ti mancano le atmosfere intense e le battaglie strategiche di Jujutsu Kaisen, Empyreal Cabinet potrebbe essere la tua prossima ossessione. Il manga, che ora ha una pubblicazione mensile, conta attualmente sei capitoli e il settimo uscirà il 9 gennaio 2025. La storia è ancora nelle fasi iniziali, ma i primi capitoli hanno già posto solide basi per un viaggio emozionante. Con temi complessi, combattimenti dinamici e un’arte mozzafiato, Empyreal Cabinet è una lettura imperdibile per i fan degli shonen cupi e ricchi di significato.

