Dragon Ball Super: un ritorno al cinema in vista? Analizziamo i rumor

Mentre Dragon Ball festeggia il suo 40° anniversario, il franchise si trova in una fase cruciale di trasformazione. L’introduzione di Dragon Ball Daima ha segnato un nuovo capitolo nella saga, offrendo un’esplorazione inedita della timeline tra la Saga di Majin Buu e l’inizio di Dragon Ball Super. Tuttavia, tra i fan si fa sempre più insistente una domanda: il franchise è pronto per tornare al cinema con un nuovo film legato a Dragon Ball Super?

L’ultimo lungometraggio, Dragon Ball Super: Super Hero, ha riscosso un notevole successo, sia per la qualità dell’animazione che per il focus su personaggi come Gohan e Piccolo. Ora, i rumor su un nuovo film alimentano le speranze dei fan, specialmente dopo l’ultimo report finanziario di Toei Animation che ha anticipato l’arrivo di due nuovi film entro l’anno fiscale 2026. Ma quanto c’è di concreto dietro queste speculazioni?

L’attuale panorama di Dragon Ball e il peso di Daima

Dopo la conclusione dell’anime di Dragon Ball Super nel 2018, il franchise ha continuato ad espandersi attraverso il manga e due film di successo. Tuttavia, la scomparsa del creatore originale Akira Toriyama ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Per ora, l’attenzione si è spostata su Dragon Ball Daima, una serie che esplora nuovi aspetti del multiverso di Dragon Ball e che sta ridefinendo alcuni degli eventi chiave della timeline.

Daima si distingue per il suo focus sulla ricca mitologia del Regno dei Demoni e per il modo in cui approfondisce il periodo tra la Saga di Majin Buu e l’arco di Battle of Gods. Con episodi che espandono continuamente la lore del franchise, Daima sembra destinato a influenzare profondamente il futuro di Dragon Ball, anche in ambito cinematografico.

Un recente rapporto finanziario di Toei Animation ha indicato l’arrivo di due nuovi film tra la primavera 2025 e la primavera 2026. Sebbene il report non menzioni esplicitamente Dragon Ball, l’ipotesi che uno dei due progetti possa essere legato al franchise non è da escludere, specialmente considerando l’enorme popolarità globale del brand.

Dragon Ball Super: un nuovo film è plausibile?

L’idea di un nuovo film legato a Dragon Ball Super non è del tutto improbabile. Tuttavia, è più realistico aspettarsi che un eventuale lungometraggio presenti una storia originale, come è accaduto con Dragon Ball Super: Broly e Super Hero, piuttosto che adattare gli archi narrativi del manga.

Nel manga di Dragon Ball Super, illustrato da Toyotaro, è stata introdotta una nuova e potente minaccia, Black Freezer, che rappresenta un potenziale nemico per Goku e Vegeta. Questo potrebbe essere il fulcro di un futuro progetto cinematografico. Tuttavia, al momento sembra più probabile che l’attenzione resti focalizzata sull’espansione dell’universo di Daima.

Un futuro legato a Dragon Ball Daima?

Dragon Ball Daima si presta perfettamente a un adattamento cinematografico. Ambientato in un periodo ancora inesplorato della timeline, il nuovo anime sta gettando le basi per nuove storie che potrebbero trovare spazio anche sul grande schermo. Con il suo focus sul Regno dei Demoni e i continui riferimenti al multiverso di Dragon Ball, Daima offre un terreno fertile per un film che potrebbe espandere ulteriormente la lore del franchise.

Ogni episodio di Daima sta rivelando dettagli fondamentali per comprendere meglio gli eventi tra la Saga di Majin Buu e Dragon Ball Super. Questo lo rende una scelta ideale per un eventuale progetto cinematografico, specialmente considerando la necessità di collegare le due serie in modo più organico.

Va ricordato che Toei Animation gestisce anche altri franchise di grande successo, come One Piece, Digimon, Sailor Moon e Precure. Pertanto, i due nuovi film menzionati nel rapporto finanziario potrebbero riguardare altre proprietà intellettuali. Tuttavia, vista la popolarità globale di Dragon Ball, è ragionevole ipotizzare che uno dei due progetti possa essere legato al franchise.

In conclusione, mentre i dettagli rimangono scarsi, le possibilità per il futuro cinematografico di Dragon Ball sono molteplici. Che si tratti di un film legato a Dragon Ball Super o a Daima, una cosa è certa: il franchise continua a evolversi, pronto a sorprendere ancora una volta i suoi fan.

Nuovi sviluppi nel franchise di Dragon Ball

Un ulteriore elemento che potrebbe influenzare il ritorno di Dragon Ball Super al cinema è la crescente domanda dei fan per un’espansione del lore del franchise. L’introduzione di Black Freezer come antagonista nel manga ha acceso le speculazioni su una sua possibile apparizione in un progetto animato. La natura enigmatica di Freezer, ora potenziato a livelli senza precedenti, rappresenta un’opportunità narrativa unica. Un film che esplori il conflitto tra i Saiyan e questa versione di Freezer potrebbe non solo soddisfare le aspettative dei fan ma anche spingere il franchise verso nuovi orizzonti. Inoltre, tale progetto consentirebbe di approfondire le dinamiche tra Goku e Vegeta mentre si preparano a fronteggiare una delle minacce più potenti mai incontrate.

Un’altra possibilità intrigante è che Toei Animation possa scegliere di sfruttare il successo di Dragon Ball Daima per connettere meglio gli archi narrativi. Un film che esplori le origini del Regno dei Demoni o approfondisca ulteriormente il periodo tra Majin Buu e Battle of Gods potrebbe fungere da ponte tra le due epoche del franchise. Ad esempio, un lungometraggio che esplori il rapporto tra i protagonisti e personaggi chiave come il misterioso Neva potrebbe non solo arricchire la trama di Daima ma anche fornire una transizione fluida verso Dragon Ball Super, collegando elementi che altrimenti rischierebbero di rimanere incompleti. Toei Animation sembra intenzionata a sfruttare ogni opportunità per consolidare Dragon Ball come una delle sue principali proprietà, e un film che unisca passato, presente e futuro potrebbe rappresentare un passo avanti strategico per il franchise.

