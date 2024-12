Farmagia: un nuovo trailer e tutte le novità sull’anime di Hiro Mashima

’ultimo progetto di Hiro Mashima, Farmagia, sta per conquistare il pubblico anche in formato anime. Dopo il successo del videogioco, rilasciato lo scorso 1° novembre 2024, la serie animata prodotta da Studio Bridge è pronta a debuttare in Giappone e in simulcast su Crunchyroll il 10 gennaio 2025. Il nuovo trailer offre uno sguardo approfondito sui personaggi principali e svela l’emozionante sigla finale.

La trama di Farmagia: una fusione tra agricoltura e guerra

Non lasciatevi ingannare dalle meccaniche simili a un simulatore agricolo: Farmagia è molto più di un semplice gioco di coltivazione. La storia si ambienta nel regno di Felicidad, dove gli agricoltori, noti come “Farmagia”, allevano mostri sotto il pacifico governo del Magus Diluculum. Dopo la morte del mago, una lotta per il potere sconvolge la pace, dando vita a un regime oppressivo guidato dal dittatore Glaza.

La trama segue Ten, un giovane Farmagia, e i suoi amici, soprannominati i “Draghi di Centvelt”, mentre cercano di ribellarsi al regime e difendere la loro libertà. Secondo Crunchyroll, l’obiettivo di Ten e del suo gruppo è coltivare i mostri più forti e unire le forze per deporre il nuovo despota.

Un cast stellare e personaggi memorabili

Il trailer offre uno sguardo approfondito sui protagonisti e introduce un cast stellare di doppiatori. Ten, il protagonista, è interpretato da Kohei Amasaki (Mobile Suit Gundam), affiancato dai suoi compagni:

Arche : Ayane Sakura

: Ayane Sakura Leii : Reio Tsuchida

: Reio Tsuchida Chica : Inori Minase

: Inori Minase Emero : Hiro Shimono

: Hiro Shimono Anzar : Takuya Sato

: Takuya Sato Lookie-Loo: Atsumi Tanezaki

Il malvagio Glaza, l’antagonista principale, sarà doppiato da Ryusei Nakao (Dragon Ball Z). Tra gli altri doppiatori spiccano nomi come Mikako Komatsu, Shigeru Chiba e Yoko Hikasa, che daranno vita ai personaggi secondari, ognuno con un ruolo cruciale nella trama.

Un nuovo brano per la sigla finale

Oltre a svelare dettagli sui personaggi, il trailer presenta la canzone che accompagnerà i titoli di coda: miss-dystopia, interpretata dal trio rock giapponese Sokoninaru. Il brano promette di catturare l’energia e la tensione emotiva della serie, arricchendo l’esperienza visiva per gli spettatori.

Un anime pronto a stupire

Con una trama avvincente, un cast di talento e l’inconfondibile tocco narrativo di Hiro Mashima, Farmagia si preannuncia come uno degli anime più attesi del 2025. Il suo mix unico di strategia, fantasy e conflitti politici promette di catturare l’attenzione di fan vecchi e nuovi.

L’attesa per il debutto è alta, e il trailer appena rilasciato non fa che aumentare l’entusiasmo. Riusciranno Ten e i Draghi di Centvelt a portare la pace a Felicidad? Lo scopriremo presto, mentre Farmagia prende vita sugli schermi di tutto il mondo.

Fonte Comic Book