Tra le uscite Marvel targate Panini del 19 dicembre 2024 troviamo uno speciale numero di Amazing Spider-Man che celebra il cinquantesimo numero della serie americana, e che per l’occasione oltre alla ormai consueta variant Disney viene pubblicato anche con una speciale variant cover realizzata da Peach Momoko per celebrare i 30 anni di Panini Comics.

Inoltre continuano le varie serie Ultimate e arriva una speciale storia di Wolverine, Capitan America e Black Widow che fa da seguito alla storica Madripoor Knights, scritta sempre dal maestro Chris Claremont.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 dicembre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 19 dicembre 2024

Amazing Spider-Man 57

Amazing Spider-Man 857

6,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #50

Amazing Spider-Man 57

Variant Cover Disney What If? di Francesco D’Ippolito

Amazing Spider-Man 857

6,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #50

Amazing Spider-Man 57

Cover Variant 30 Anni Panini Comics Exclusive di Peach Momoko

Amazing Spider-Man 857

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #50

Un numero celebrativo per i primi 50 numeri dell’originale Amazing Spider-Man!

Doveva succedere: il Tessiragnatele contro Goblin fino all’ultimo sangue… ma quale Goblin?

L’autore di Crisis on Infinite Earths torna a scrivere il Ragno dopo 44 anni!

Inoltre, le storie brevi di Joe Kelly, Juan Ferreyra, ChrisCross, Lee Gatlin, Todd Nauck e altri!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Ultimate Spider-Man 10

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #10

Goblin contro J. Jonah Jameson e Ben Parker!

I fondatori del Paper sono al centro della scena in questo numero dalle atmosfere da detective story…

…e presto dovranno decidere quale sia la sfida più grande: svelare segreti o saperli custodirli!

Ma in questo mondo di ombre e misteri, il pericolo si nasconde dietro ogni angolo…

Ultimate Black Panther 9

3,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #9

Chi è lo Stregone Supremo dell’Universo Ultimate?

La fonte della magia non è ciò che sembra a causa della riorganizzazione del mondo da parte del Creatore.

Pantera Nera alle prese con gli effetti dell’antivibranio… con conseguenze devastanti!

Magia, misticismo e metallo si scontrano!

Ultimate X-Men 8

3,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #8

Chi sono i Figli dell’Atomo? Che cosa sono i mutanti? E come ha fatto il Consiglio del Creatore a tenerli sotto controllo?

Questi e altri oscuri interrogativi iniziano a trovare una risposta…

…mentre Hisako e le sue amiche indagano su un omicidio che, per qualche ragione, le autorità continuano a occultare.

Nel frattempo, il loro misterioso avversario porta avanti i suoi sinistri piani…

Ultimates 5

3,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #5

L’arrivo di Ultimate Occhio di Falco!

Qualcuno ha fatto suoi un arco e delle frecce di tecnologia Stark e si rifiuta di riconsegnarli.

Capitan America tenta di risolvere la disputa, ma finisce per dare vita a uno scontro ricco d’azione… e frecce incredibili!

Nel frattempo, il Consiglio del Creatore studia contromisure per gli Ultimates…

Wolverine: Cavalieri di Madripoor

15,00 €

Contiene: Wolverine: Madripoor Knights (2024) #1/5, Uncanny X-Men (1963) #268

Per celebrare i 50 anni di Wolverine, torna lo sceneggiatore che più lo ha segnato e raccontato: Chris Claremont!

Il seguito di una delle storie mutanti più amate: l’avventura che ha svelato il passato comune di Logan, Capitan America e la Vedova Nera!

Misteri, avventure, ospiti a sorpresa e una Madripoor mai così affascinante nei disegni di Edgar Salazar!

Una saga completa inedita affiancata da una riproposta d’eccezione: Cavalieri di Madripoor di X-Chris e Jim Lee!

Marvel Replica Edition – Dazzler 1

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Dazzler #1 Facsimile Edition

È una cantante, non una guerriera, ma Dazzler è sempre stata destinata a essere una delle stelle più splendenti del fumetto!

Un viaggio ai tempi della disco per dare il benvenuto ad Alison Blaire insieme a Spider-Man, gli Avengers e gli X-Men.

I poteri mutanti di Dazzler la mettono di fronte a un bivio: sarà una cantante famosa o un’eroina senza macchia?

Un esordio sfavillante in questa replica da collezione del fumetto originale con la storia tradotta in italiano.

Marvel Replica Edition – Amazing Spider-Man 253

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Amazing Spider-Man #253 Facsimile Edition

Spider-Man ha un nuovo costume, e ora ha anche un nuovo avversario!

Un criminale si sta facendo largo tra la malavita di New York e il suo nome è la Rosa!

Mentre Peter Parker impara a usare il suo nuovo costume simbiotico, la sua vita e quella di zia May sono di nuovo in subbuglio.

Una delle saghe che hanno fatto la storia della Marvel, presentata in italiano insieme a tutti i contenuti originali dell’epoca.

Avengers Arena 3

Ultimo Livello

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Avengers Arena (2012) 13/18

LA BATTAGLIA TRA SEDICI GIOVANI SUPER UMANI, FRA CUI ALCUNI MEMBRI DEI RUNAWAYS E DELL’ACCADEMIA AVENGERS, GIUNGE AL GRAN FINALE

Il folle piano di Arcade è proseguito per un intero mese e ora la regola è cambiata: fra tutti i prigionieri di Mondo Assassino, uno soltanto potrà sopravvivere! L’unica speranza sarebbe un’alleanza tra i sopravvissuti, ma uno tra loro ha idee più sanguinarie…

Legion of X: Prediamo

Marvel Deluxe

42,00 €

Contiene: Way of X (2021) #1/5, X-Men: Onslaught Revelation (2021) #1, Legion of X (2023) #1/10

I mutanti hanno fondato una nazione, Krakoa, che ha tutto… tranne una propria fede.

Spetta al più spirituale degli X-Men, Nightcrawler, unire i krakoani nel nome di un sogno e di un’aspirazione…

…ma sul suo cammino si frappone un demone dal passato: Onslaught!

E questo non è l’unico ostacolo affrontato da Kurt Wagner e i suoi Legionari, in una delle più moderne e interessanti X-saghe dell’ultimo decennio, qui raccolta in un imperdibile volume!

L’Immortale Hulk 3

Il Trono D’Acciaio

Marvel Deluxe

31,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #21/30

Continua la sconvolgente saga dell’Immortale Hulk! Il Generale Fortean sta inseguendo il Golia Verde da tempo, e ora deve prendere una decisione fatale!

Il suo nemico, Bruce Banner, sta per dichiarare guerra all’umanità e potrebbe diventare l’uomo più pericoloso del mondo!

Mentre i segreti del lontano futuro filtrano nel passato, Hulk sarà coinvolto in un conflitto con la Roxxon Corporation e il suo spietato amministratore delegato, il mostruoso Dario Agger!

Ma quando si scherza con il Minotauro, si rischia di finire incornati!

Amazing Spider-Man 2

I Nuovi Sinistri

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #6/8

Una storia speciale in occasione dei sessant’anni di Spider-Man!

Qualcuno dal passato del Ragno ha rapito i Sinistri Sei per creare una nuova, incredibile minaccia.

Arriva il Sinistro Adattoide, con tutti i poteri dei peggiori nemici del Tessiragnatele!

Una sfida tremenda per Spidey, che deve anche fare i conti con il ritorno di Norman Osborn…