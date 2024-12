Tra le uscite Planet Manga del 19 dicembre 2024 troviamo il volume Neon Genesis Evangelion TV Animation Production Art Collection 2015 Edition, che raccoglie i vari materiali preparatori della serie cult e del film del 1997.

Inoltre arriva il secondo spin-off antologico Lycoris Recoil Repeat e continuano titoli come Reborn Rich, Host Club: Amore in Affitto, Star Wars: L’Alta Repubblica – L’Equilibrio in Bilico, L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 19 dicembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 19 dicembre 2024

Reborn Rich 2

14,90 €

GIOCARE CON IL TEMPO

Hyeonwoo Yoon, nei panni del giovanissimo Dojun Jin, semina le basi per la sua società, la Miracle Investments. Con un gran fiuto per gli affari e la conoscenza degli eventi futuri, sta costruendo un piccolo impero e mettendo in atto la sua terribile vendetta.

IL MANHWA DELLA FAMOSA SERIE LIVE ACTION SU RAKUTEN VIKI

Lycoris Recoil Repeat 1

7,00 €

SECONDO SPIN-OFF E SECONDA ANTOLOGIA

Continuano le avventure dei membri del LycoReco, tra il restyling del locale, primi finti appuntamenti, nuove deliziose ed equivoche creazioni del menu e molto altro ancora. Una nuova raccolta per un pieno di divertimento.

D.N.Angel 7

15,00 €

NEL MONDO DI INSOMNIA

Risolto lo scontro con Argentine, Daisuke e compagni sono convinti che le minacce siano finite, ma proprio in quel momento cadono nella trappola dello specchio Insomnia e incontrano il misterioso Rokuto…

Drifting Dragons 17

5,20 €

UN ANTICO RITUALE

La Quin Zaza insegue il drago che si è impossessato dell’occhio di Takita fino a una valle dove sta per consumarsi un rituale delle creature alate e dove troverà esseri incredibili e spaventosi, ma anche un popolo che un membro dell’equipaggio conosce bene…

Konosuba! – This Wonderful World 19

5,90 €

È PIÙ RISCHIOSO SFIDARE UN DRAGO O GIOCARSI TUTTO NEL REGNO DEI CASINÒ?

Per convincere il principino di Elroad a versare i fondi promessi a Belzerg per sostenere la guerra contro le armate del Demon King, Iris, accompagnata da Kazuma, Megumin, Darkness e Aqua, dovrà fare di tutto…

Agente 008 28

5,90 €

ALL’ISTITUTO NAKANO CONTINUANO I COMBATTIMENTI FRA STUDENTI E DOGURA MAGURA

Eito e Ayame si riuniscono e avanzano senza sosta, eliminando un nemico dopo l’altro. Il team Alpha 1 e Lulus si trovano davanti un avversario inaspettato, mentre Nohara fa l’esperienza più assurda di tutta la sua vita…

Saga of Tanya the Evil 30

8,50 €

UN CONFLITTO CHE SEMBRA INTERMINABILE

Il mondo di Tanya sprofonda in una guerra sempre più inesplicabile e assurda. Incomprensioni, mosse inaspettate, orgoglio personale, strategie innovative… questo e molto altro nel nuovo volume della serie di Chika Tojo e Carlo Zen.

Triage X 28

7,90 €

AL VIA UNA NUOVA SAGA

Sono passati tre anni dallo scontro con Reika Togo. I Meta sono stati eliminati e la città è in ricostruzione. Le scelte di ognuno conducono a vite e tempi rinnovati. Ma a tutto questo manca un pezzo importante: Arashi non c’è più. Cosa significa la sua assenza?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Tenken – Reincarnato in una Spada 15

7,00 €

IL COOK-KING CONTEST ENTRA NEL VIVO IN UN MANGA SEMPRE PIÙ AVVINCENTE E… APPETITOSO!

In una città gremita di bancarelle festose, dei malvagi intendono scatenare il panico… Fran e Master riusciranno a fermarli e, al tempo stesso, a servire il più buon panino fritto al curry mai cucinato a Barbola?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME

Bungo Stray Dogs 25

5,20 €

A CAUSA DEL PIANO DI FUKUCHI NEL MONDO STA PER SCATENARSI L’INFERNO

Ma questo non è l’unico problema dei membri dell’Agenzia di Detective Armati: Dazai si è beccato una pallottola in fronte da Chuya e Atsushi sta per essere vampirizzato da Akutagawa. La giornata potrebbe perfino peggiorare…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

City Hunter Rebirth 14

7,90 €

UNA SFIDA ALL’ULTIMO PROIETTILE FRA DUE SWEEPER

Nel cimitero dove riposa Makimura è in corso un duello tra Ryo e Falcon, che si stanno affrontando per colpa di Sonia Field. Una delle saghe più belle e famose del manga originale… e una conclusione a sorpresa.

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 14

15,00 €

VIA DAL MONDO

Sai sente che il tempo a sua disposizione sta per scadere. Hikaru, assorbito dalla nuova vita da professionista di Go, non si accorge dell’irrequietezza dell’amico. Quando Sai scompare, il protagonista si mette a cercarlo disperatamente.

Wind Breaker 11

7,00 €

UN TIPO STRANO E DALL’ARIA SINISTRA…

Dietro al rapimento di Shizuka pare esserci un ex alunno del Fuurin dal passato turbolento che Umemiya e gli altri conoscono fin troppo bene.

Ma che cosa vuole dal Bofuurin? E perché è così interessato a Haruka Sakura?

IL MANGA DA CUI È TRATTO IL FAMOSO ANIME SU CRUNCHYROLL

Uncle From Another World 11

7,00 €

DIRETTAMENTE DA UN’ALTRA DIMENSIONE

Dopo la battaglia nel dungeon a Tellost, lo zio di Takafumi cerca Alicia nella capitale per esorcizzare questo pericoloso spirito vendicativo. Se una tale energia distruttiva si liberasse dalla sua prigione temporanea, sarebbe il caos totale…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 14

13,00 €

LA POSIZIONE DEL KISHIN

Mentre Crona diventa una minaccia sempre più grande, il gruppo della Spartoi non rimane certo a guardare. Una volta individuato il luogo in cui si nasconde il Kishin, l’offensiva della DWMA può avere inizio.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Spring Storm and Monster 4

7,00 €

NON BISOGNA RISVEGLIARE IL MOSTRO CHE DORME…

…Soprattutto se si tratta di Kaya, un ragazzo bellissimo e ossessionato dall’idea che Ranko sia sua. Come reagirebbe se apparisse un rivale intenzionato a portargliela via? Scopriamolo in un numero pieno di risvolti inaspettati…

Gantz:E 7

7,90 €

UNA NUOVA MISSIONE

Hanbee, Oharu e gli altri guerrieri selezionati da Gantz vengono richiamati. Tra i nuovi combattenti c’è qualcuno che Masakichi conosce bene e che mai si sarebbe aspettato di vedere qui. Poco dopo inizia un’altra battaglia: chi sopravviverà?

Ender Geister the Last Exorcis 5

7,50 €

IL FURIOSO ASSALTO DEI CASTLE BROTHERS

Akira e Chikage stanno ancora indagando sulla misteriosa “colonna oscura”, ma vengono attaccati da una coppia di assassini. Riusciranno a respingerli? Anche Suzu deve vedersela con un killer che, inaspettatamente, è riuscito a trovare il suo rifugio…

Evol 7

7,90 €

CONTO ALLA ROVESCIA VERSO LA FINE DEL MONDO

Damned ed Evol sono pronti a distruggere l’umanità. Un missile contenente lo Zhidkost è armato e il countdown per il lancio scorre veloce sugli schermi del pianeta. I super eroi potrebbero salvarci… o decidere di spazzarci via.

Detonation Island – Double Edition 4

12,90 €

IL RADUNO TANTO ATTESO È COMINCIATO

Takashi è al settimo cielo: il rumore della marmitta Yoshimura contro l’asfalto è fantastico e i poggiapiedi producono scintille che sembrano fuochi d’artificio. Cosa può andare storto, in una notte come questa? Un violento, struggente, insolito spaccato del Giappone anni Ottanta.

Elden Ring: La Via Per l’Albero Madre 5

7,00 €

SOLA E INDIFESA?

Lucenzo si imbatte in una fanciulla che ha bisogno del suo aiuto. È Irina della Casata Morne… e forse non è poi così indifesa. Sette nuovi capitoli del manga tratto da Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware, Inc

Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 6

7,50 €

UN PASSAGGIO CHIAVE NELLA SAGA DI KEN

Termina il primo, leggendario scontro che vede coinvolti Kenshiro e Raoh: un combattimento fra i due eccezionali guerrieri di Hokuto che segnerà il destino della millenaria e celeberrima scuola

The Bugle Call 4

7,00 €

SOLO UN PIANO DISPERATO PUÒ CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA

Gli Speculisti hanno assunto il controllo di Limoges. Per il gruppo di Lucas conquistare la città assediata si rivela essere ancora più complicato quando sulle mura appare la Ramiensis dello specchio. Consigliato ai lettori di Berserk e Kingdom.

Host Club: Amore in Affitto – Double Edition 2

14,90 €

FRA SPAVENTOSE GITE AL MARE, STRANE FESTE DI HALLOWEEN E LO ZUKA CLUB… TENETEVI PRONTI A TUTTO!

Perché Haruhi e Tamaki hanno litigato? Be’, non è facile andare d’accordo con l’effervescente presidente dell’Host Club, l’uomo con un ego grande come una casa. Inoltre… scopriamo qual è la paura segreta di Haruhi!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Star Wars: L’Alta Repubblica – L’Equilibrio in Bilico 3

5,20 €

Dopo la distruzione del Faro Starlight è andata in frantumi anche la pace un tempo protetta dai valorosi Jedi dell’Alta Repubblica.

Il Cavaliere Lily Tora-Asi ha ignorato l’ordine del Consiglio dei Jedi di tornare su Coruscant ed è rimasta su Banchii a proteggere la popolazione dai Nihil e a ricostruire il Tempio dei Jedi.

Mentre i segreti del pianeta cominciano a emergere, il Maestro Jedi Arkoff torna per collegare i tasselli di un mistero a lungo sepolto.

Un nuovo capitolo del manga ambientato nell’Alta Repubblica!

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 2

14,90 €

IL CAMPIONATO MONDIALE MASCHERATO È INIZIATO

L’Uomo Tigre ha già sconfitto Mister No e Dracula, ma di fronte a un terrificante lottatore che sfrutta l’oscurità per colpirlo sembra decisamente in difficoltà. Per fortuna in suo aiuto giunge il piccolo Kenta…

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Neon Genesis Evangelion TV Animation

Production Art Collection 2015 Edition

59,00 €

LA RACCOLTA DEI MATERIALI PREPARATORI DELLA SERIE TV DI EVANGELION E DELLA VERSIONE CINEMATOGRAFICA DEL 1997

Dai personaggi alle ambientazioni, passando per gli Eva, gli Angeli e gli equipaggiamenti, le immagini e i bozzetti che hanno dato vita all’anime più celebre di tutti i tempi. Un artbook da collezione imprescindibile per ogni fan!