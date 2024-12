Tra le uscite J-POP Manga del 18 dicembre 2024 troviamo lo storyboard del film che ha consacrato il nome di Makoto Shinkai a livello internazionale: arriva infatti sugli scaffali your name. Storyboard by Makoto Shinkai, un pregiato volume da collezione arricchito da contenuti extra e una intervista inedita al regista.

Da questa data sarà inoltre disponibile l’attesa nuova opera del maestro del J-horror Junji Ito: Le storie dell’orrore di Mimi, un’antologia di storie brevi che si ispira alle leggende metropolitane giapponesi raccontate nel libro cult Shin Mimibukuro di H. Kihara e I. Nakayama e che vedono tutte come protagonista Mimi, una giovane studentessa che si imbatte in una serie di situazioni sempre più misteriose e inquietanti. Il volume sarà disponibile sia in Edizione Regular che in versione Deluxe in cofanetto con copertina variant e una esclusiva tote bag allegata in omaggio.

Proseguono le imprese dell’ex soldato Shimazaki nel secondo volume di Shimazaki nella terra della pace. Dopo essere stato rapito da bambino da un gruppo di terroristi e formato come un combattente, Shimazaki viene liberato dopo trent’anni e torna in Giappone. Riuscirà a godersi la vita tranquilla di città o il passato tornerà a perseguitarlo?

Continuano Birds of Shangri-La 3, Chaos Game 3, Final Fantasy Lost Stranger 11, Goblin Slayer 15, Kakegurui Twin 14, Rent a Girlfriend 24, Squalificati – Ranger Reject 13, The Dangers in my heart 8, Black Night Parade 8, Dance Dance Danseur 24, GuruGuru – Il Girotondo della magia 4

.Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 18 dicembre 2024.

Le uscite J-POP Manga del 18 dicembre

RISTAMPE

DanDaDan 5, 11, 12, 13, 14

Black Letter 1

Kingdom 12, 22, 23

Tokyo Higoro BOX VOL. 1-3

Goldrake

USCITE DIGITALI

Rent a Girlfriend 24

Squalificati – Ranger Reject 13

Medalist 4, 5 e 6

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 07