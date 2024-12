Tra le uscite manga Star Comics del 17 dicembre 2024 ritroviamo titoli come Let’s Haikyu!?, Finché Morte Non Ci Separi e Promise Cinderella.

Inoltre ecco anche i nuovi volumi di Magical Girl Risuka e Keep Your Hands Off Eizouken!

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 17 dicembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 17 dicembre 2024

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 5

TURN OVER n.285

di Anashin

€ 5,90

UNA DELLE SERIE SENTIMENTALI PIÙ ATTESE, PERFETTA PER CHI HA AMATO A SIGN OF AFFECTION E LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN!

Iori rincontra suo fratello Ibuki, con cui ha sempre avuto un rapporto molto stretto. Sembra che tutti i malintesi si siano finalmente risolti, ma… Il collega più giovane di Airi confesserà poi a Yuuki una scioccante verità. La ragazza è felice che la sua relazione con Iori sia ormai una cosa “ufficiale”, però non riesce comunque a tenere a bada le sue insicurezze. Ibuki, dal canto suo, farà luce sul vero rapporto che c’è tra Iori e Airi…

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 12

GHOST n.228

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Fuggiti dal tribunale, per far provare a Shinju anche un solo momento di speranza, Arata le ha proposto di morire insieme, ma lei ha rifiutato. Proprio in quel frangente, i due finiscono per schiantarsi con l’automobile. In seguito, mentre è ancora in ospedale, Arata riceve dalla ragazza una richiesta di divorzio… Come finirà l’assurda storia di Arata e della presunta serial killer Shinju Shinagawa?

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 8

TECHNO n.337

di Sumito Oowara

€ 7,50

La versione definitiva di Machete è stata finalmente presentata al pubblico. Le ragazze si aspettano reazioni importanti, per non dire la vittoria del concorso, ma a quanto pare la giuria nutre qualche riserva dovuta alla rappresentazione del sangue, giudicata eccessiva e difficilmente promovibile… Come accoglierà la critica l’Eizouken?

LET’S HAIKYU!? n. 10

TARGET n.161

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Alle semifinali del torneo primaverile, al culmine del match tra Karasuno e Kamomedai, a Hinata sale la febbre e… impazzisce! Conclusa la partita, si recherà quindi in Brasile da solo per apprendere le tecniche ninja da beach volley!

MAGICAL GIRL RISUKA n. 7

STARLIGHT n.362

di NISIOISIN,Nao Emoto,Kinu Nishimura

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

Kizutaka e le sue compagne sono riusciti a tirarsi fuori da una situazione senza via di fuga grazie a un piano assurdo, ma subito dopo sono stati informati che un’orda di 666.666 maghi è in marcia verso di loro. La contromisura proposta da Kizutaka è di partire all’assalto del regno della magia, ormai rimasto vuoto. Che la battaglia all’ultimo sangue abbia inizio!

PROMISE CINDERELLA n. 10

AMICI n.317

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Incapace di gestire la sua gelosia nei confronti di Tenma, Issei finisce per litigare con Hayame. Quest’ultima, dal canto suo, nel vederlo legare con una nuova dipendente part-time ancora liceale, comincia a sentirsi in colpa per i sentimenti romantici che nutre verso un ragazzo di dieci anni più giovane di lei. Incapaci di esprimere l’uno all’altra ciò che provano, il divario tra i due si fa sempre più profondo, fino a quando Issei non prende una decisione importante…

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 8

QUEER LABEL n.7

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,90

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

CONTENUTI ESPLICITI.

Da quando sta con Ken, a Kirara sembra di camminare a un palmo da terra, mentre di contro il suo aspetto grazioso crea un po’ di segreta angoscia alla sua dolce metà. In ogni caso, i due piccioncini si avviano a tutta velocità a diventare una coppietta un po’ frivola, trascorrendo felici le loro giornate anche senza far niente di particolare. Nel frattempo il cugino di Kirara torna dall’America e i due innamorati si trovano a dare consigli sentimentali a Kyoichi “cane rabbioso maggiore”!