Hunter x Hunter: proseguono gli aggiornamenti sulla salute di Togashi

Il manga di Hunter x Hunter è tornato in pausa a tempo indeterminato dopo aver pubblicato altri nuovi dieci capitoli. Il manga sta attualmente narrando le vicende dell’arco narrativo del Succession Contest, ma con la nuova pausa i fan avranno diverse domande senza risposta. Il manga shonen ha avuto diverse lunghe pause nel corso degli anni a causa della salute del mangaka.

La più lunga risale al 2019, che ha visto il ritorno di Togashi dopo quasi tre anni nel 2022, prima di tornare ancora in pausa. Nel 2023, durante la pausa, ha sorpreso i fan con un possibile finale di Hunter X Hunter nel caso in cui non sarebbe riuscito a finire il manga. La serie ha ripreso la serializzazione a ottobre 2024 con nuovi dieci capitoli.

Mentre la data di uscita del capitolo 411 rimane sconosciuta, Togashi continua a lavorare diligentemente sui nuovi capitoli. Ha subito un intervento chirurgico a novembre. Sebbene i dettagli non siano pubblici, afferma che l’operazione è stata eseguita utilizzando l’anestesia locale. Togashi condivide regolarmente aggiornamenti sui suoi progressi sui social media. Con oltre 3,3 milioni di follower su X, quasi tutti i suoi post diventano virali immediatamente. I fan esprimono sempre il loro sostegno all’autore, applaudendolo durante gli aggiornamenti sul manga e sulla salute.

Il 14 dicembre, Togashi ha condiviso sul suo account X che lo storyboard per un altro episodio è completo. Dice di aver perso 5 kg mentre era costretto a letto. “La banana che ho mangiato il terzo giorno di digiuno era così deliziosa che ho quasi pianto“. In un altro post dello stesso giorno, ha aggiunto, “Lo storyboard per un altro episodio è completo. Mi sento incredibilmente felice e deliziato quando i personaggi mi portano in avventure che vanno oltre quanto pianificato. I nomi sono così divertenti“.

Grazie al duro lavoro di Togashi, il manga potrebbe tornare prima del previsto. Tuttavia, i suoi fan vogliono che se la prenda comoda. Molti dicono di prendersi il suo tempo di dare priorità alla sua salute in quanto i fan apprezzano i suoi sforzi.

Hunter x Hunter ha iniziato il suo arco narrativo Succession Contest con il capitolo 340, pubblicato a marzo 2012. Presenta 14 principi dell’Impero Kakin che dovrebbero uccidersi a vicenda in una battaglia raccapricciante mentre la Balena Nera salpa per il Continente Oscuro. Kurapika interpreta il ruolo centrale nell’arco come guardia del corpo del principe più giovane, Woble, e della Regina Oito. Pur dando priorità alla sicurezza della madre e del figlio, il suo obiettivo finale è vendicare il suo clan recuperando gli Scarlet Eyes rimasti.

Fonte – Comicbook