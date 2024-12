Gundam GQuuuuuuX: la nuova serie firmata dai creatori di Evangelion

Gli appassionati di anime mecha hanno ricevuto una notizia elettrizzante: Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, la nuova serie di Sunrise in collaborazione con lo studio Khara di Hideaki Anno, è pronta a ridefinire l’universo di Gundam. Prevista per il 2025, la serie promette un mix di drammaticità e visione futuristica che unisce le tradizioni di Gundam con l’estetica unica di Evangelion. Un nuovo poster ufficiale, rilasciato di recente, offre uno sguardo al design e ai personaggi principali, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan.

Un lancio cinematografico per Gundam GQuuuuuuX

Prima della trasmissione televisiva, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX debutterà con un film intitolato Beginning. Questo lungometraggio, che fungerà da introduzione al nuovo universo e ai suoi protagonisti, sarà proiettato in formato IMAX in Giappone a partire dal 17 gennaio 2025. Non sono ancora stati annunciati screening internazionali, ma i fan sperano che il film venga distribuito anche fuori dal Giappone.

Il poster del film mostra i tre protagonisti adolescenti e il mobile suit principale, il GQuuuuuuX, con un’estetica che richiama fortemente lo stile di Evangelion. Il mecha, progettato da Ikuto Yamashita, noto per il suo lavoro su Neon Genesis Evangelion, sfoggia proporzioni sottili e arti lunghi che donano al design un’apparenza quasi umana. Questo tocco visivo, unito alle pose solenni dei personaggi, suggerisce che la serie potrebbe assumere toni più cupi rispetto alle recenti produzioni Gundam.

La connessione tra Gundam ed Evangelion

Sunrise, storico studio responsabile della saga di Gundam, ha unito le forze con Khara per questo ambizioso progetto. Khara, lo studio fondato da Hideaki Anno, è conosciuto per i film Rebuild of Evangelion e per il lavoro su live-action come Shin Godzilla e Shin Kamen Rider. Sebbene Anno sia accreditato come co-sceneggiatore, il regista principale sarà Kazuya Tsurumaki, che ha già co-diretto i film Rebuild e collaborato con Gainax negli anni ’90.

Questa collaborazione tra Sunrise e Khara non rappresenta solo un’unione di due pesi massimi dell’animazione giapponese, ma anche l’incontro tra due filosofie narrative. Evangelion, con la sua narrazione surrealista e viscerale, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama anime, e i fan sperano che GQuuuuuuX possa offrire un’esperienza altrettanto innovativa.

Cosa aspettarsi da Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

La trama di GQuuuuuuX si svolge in un futuro prossimo, nel 2052, dove un misterioso “rimedio miracoloso” è al centro di un conflitto globale. Il coinvolgimento della nuova generazione di protagonisti, unito ai toni drammatici anticipati nel poster, suggerisce che la serie esplorerà temi complessi come l’etica, il sacrificio e la lotta per la sopravvivenza. Questo sarà il secondo titolo consecutivo della saga principale di Gundam a presentare una protagonista femminile come personaggio principale, seguendo il successo di The Witch From Mercury.

La linea Gunpla e l’impatto culturale

Come tradizione vuole, il lancio di Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX sarà accompagnato da una nuova linea di Gunpla. Il primo modello, il High Grade 1/144 GQuuuuuX, sarà disponibile in contemporanea con la serie, dando ai collezionisti l’opportunità di immergersi nel mondo di GQuuuuuuX attraverso i loro kit di montaggio.

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX rappresenta una sintesi intrigante tra la narrazione classica di Gundam e l’estetica sperimentale di Evangelion. La collaborazione tra Sunrise e Khara, il design visionario di Yamashita e la direzione di Tsurumaki promettono un’esperienza unica nel panorama anime. Mentre i fan aspettano di vedere il risultato di questa fusione creativa, l’hype per GQuuuuuuX non potrebbe essere più alto.

Fonte Comic Book