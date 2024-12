Kinnikuman Perfect Origin Arc Season 2: rivelati nuovi dettagli

Con l’attesa per la seconda stagione di Kinnikuman Perfect Origin Arc alle stelle, il franchise ha finalmente svelato i dettagli delle theme song di apertura e chiusura. La nuova stagione, in arrivo il 20 gennaio 2025, promette di continuare l’epico viaggio di Suguru Kinniku, il principe di un pianeta alieno e improbabile eroe che si propone di diventare il più grande Choujin del pianeta.

L’epico ritorno di Kinnikuman

Basato sul manga shonen del 1979, Kinnikuman segue il viaggio di Suguru Kinniku, inizialmente un supereroe codardo ma dal cuore d’oro, che evolve in un guerriero determinato a sconfiggere nemici potenti e a cambiare il loro cuore. Dopo la conclusione del manga originale nel 1987, la serie è tornata con una nuova linfa nel 2011 con il sequel Kinnikuman Muscle Kingdom. L’arco Perfect Origin rappresenta il primo segmento della ripresa, raccontando eventi che si collocano un anno e mezzo dopo il torneo per il Trono Kinniku.

La seconda stagione si concentrerà sull’origine dei Perfect Choujin, un gruppo di superumani noti per la loro adesione alla giustizia e alla perfezione. Questo arco esplora le loro origini e i conflitti interni che ne derivano, portando Kinniku ad affrontare nemici che metteranno alla prova non solo la sua forza ma anche la sua comprensione di sé.

Le theme song: talento e passione musicale

Il celebre Masaaki Endoh, fondatore della band Anison JAM Project, canterà il tema di apertura intitolato “Kinnikuman Hero”. Conosciuto per la sua energia e la sua maestria musicale, Endoh ha lavorato a numerosi brani iconici di anime come The King of Braves GaoGaiGar e Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo. La sua performance promette di catturare lo spirito eroico e la tensione dell’arco narrativo.

La theme song di chiusura, “Niku”, sarà interpretata da Mamoru Miyano, che presta anche la voce al protagonista Suguru Kinniku. Miyano, rinomato doppiatore e cantante, è noto per ruoli memorabili come Light Yagami (Death Note) e Chrollo Lucilfer (Hunter x Hunter). La sua versatilità vocale e il suo carisma artistico aggiungeranno profondità emotiva alla chiusura di ogni episodio.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione?

La prima stagione si è conclusa con battaglie intense tra le fazioni Seigi, Akuma e Perfect Choujin. Kinniku ha affrontato un avversario che ha rivelato segreti inquietanti sull’origine dei Choujin, lasciando i fan con molte domande in sospeso. La seconda stagione promette di espandere ulteriormente il mondo di Kinnikuman, approfondendo la lotta tra ideali di giustizia, perfezione e umanità.

Dove guardare la serie

Kinnikuman Perfect Origin Arc stagione 2 sarà disponibile in streaming su Netflix. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul doppiaggio in inglese, ma è probabile che aggiornamenti vengano condivisi dopo il debutto della serie.

Con una miscela di azione, dramma e momenti di riflessione, la nuova stagione si preannuncia come un imperdibile ritorno per i fan di lunga data e una nuova porta d’ingresso per chi vuole scoprire uno dei franchise shonen più iconici di sempre.

Fonte Comic Book