Doctor Strange, il nuovo stregone supremo di Asgard

Cosa ci fa Stephen Strange ad Asgard? Nel finale di BLOOD HUNT, il Dottor Destino ha ingannato il Dottor Strange e rubato il titolo di Stregone Supremo! Mentre Destino usa la sua nuova forza mistica per conquistare l’intero Universo Marvel in ONE WORLD UNDER DOOM, cosa ne sarà di Strange? Il suo destino sarà svelato a marzo in DOCTOR STRANGE OF ASGARD!

La nuova serie regolare scritta da Derek Landy (CAPTAIN AMERICA/IRON MAN) e disegnata da Carlos Magno (CAPTAIN AMERICA) porta Strange in una nuova direzione fantastica e ambiziosa, mentre cerca di riconquistare la sua gloria e la sua forza diventando il primo Stregone Supremo di Asgard!

Ma la magia di Asgard è più antica e custodita di quella di Midgard, e gli audaci tentativi di Strange di padroneggiarla scateneranno una mortale lotta per il potere tra gli stregoni del Regno dorato, compreso Loki. Seguite Strange nella sua corsa per risolvere un mistero che potrebbe sconvolgere per sempre l’equilibrio della magia, evitando la fragorosa ira di Thor e scoprendo segreti a lungo nascosti del mito asgardiano lungo il cammino!

NON PIU’ “STREGONE SUPREMO”!

Il Dottor Destino ha ingannato il Dottor Strange e gli ha fatto cedere il titolo di Stregone Supremo. Ora Destino governa il mondo e Stephen Strange sta… vivendo una crisi d’identità. In cerca di uno scopo – e forse di vendetta – si reca ad Asgard per vedere se il regno di Thor sta cercando uno Stregone Supremo. Loki è disposto ad aiutarlo, ma l’aiuto è accompagnato da una brutta sorpresa e Strange si rende subito conto che diventare la massima autorità magica di Asgard sarà più complicato di quanto pensasse.

Derek Landy ha parlato dell’idea di prendere in mano il personaggio dopo la gestione di Jed MacKay:

“È stata una prospettiva scoraggiante, prendere le redini del Doctor Strange e condurlo in una nuova era. Dare seguito alle storie degli ultimi anni, che hanno visto enormi salti creativi da parte di team creativi sorprendenti, sarebbe stata una prospettiva terrificante se non fosse stato per l’istruzione primaria datami dell’editor Alanna Smith: spostarlo ad Asgard. Improvvisamente ci troviamo in un nuovo territorio, dove non solo Strange deve affrontare la società asgardiana ad un livello popolare, ma si trova anche coinvolto in un misteroso omicidio per il quale non ha proprio tempo. Fare questo è ancora una prospettiva terrificante, non fraintendetemi, ma almeno ho Carlos ed Espen Grundetjern nella mia squadra, che mi fanno sembrare di sapere cosa sto facendo. Quindi questo aiuta”.

Carlos Magno ha spiegato il suo approccio alla serie:

“Quando mi è stato chiesto di disegnare DOCTOR STRANGE OF ASGARD, ho immaginato che il lettore pensasse allo stregone immerso nel brillante e magico splendore di Asgard, con le sue statue colossali e la sua fantastica architettura. Questa volta, con nostra piacevole sorpresa, Derek Landy e io ci addentriamo nel lato oscuro della patria del Dio del Tuono, mostrandola in modo realistico, compresi i suoi lati meno glamour, e raffigurando i vicoli bui, spaventosi e innevati e il male che si annida nell’ombra. Qui Doctor Strange ci porta nel cuore del male, dove il suo enorme potere sembra avere poco effetto su una Asgard che il lettore non ha mai visto prima. È un riflesso del mondo in cui viviamo oggi”.