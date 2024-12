Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito: svelato il nuovo epico trailer

Demon Slayer è una delle serie shonen più amate e seguite di sempre e ora sono in arrivo novità importanti per i fan. Il CCXP 2024 ha svelato tante novità entusiasmanti legate alle uscite anime previste per il 2025. E tra queste vi è spazio per Demon Slayer che torna a mostrarsi con un nuovissimo trailer per il prossimo film che adatta l’arco finale della serie. L’8 dicembre, sul Thunder Stage dell’evento, Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) e Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito) hanno svelato un’anteprima del prossimo film Il Castello dell’Infinito. Non c’è una data di uscita ufficiale, oltre alla finestra prevista per il 2025, tuttavia si può annunciare che Crunchyroll e Sony Entertainment distribuiranno il film.

Il trailer inizia mostrando Muzan in una tavolozza di colori monocromatici, mentre pronuncia il suo iconico monologo sull’eternità e l’immortalità. Il trailer rivela una sequenza assolutamente epica che raccoglie i momenti principali delle stagioni precedenti dell’anime, discutendo l’impatto e il potere indomabile dell’essere umano. Infine, il trailer mostra la discesa nel Castello dell’Infinito, originariamente vista alla fine dell’arco dell’allenamento di Hashira. Lo splendido stile di animazione di Ufotable è pienamente visibile nel trailer, rendendo l’annuncio in questione il più emozionante di Crunchyroll al CCXP 2024.

Basato sul manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge, Demon Slayer è uno dei manga di maggior successo mai pubblicati da Weekly Shonen Jump, con oltre 150 milioni di copie in circolazione. L’affascinante stile artistico della serie, i personaggi adorabili e le sequenze d’azione emozionanti e allo stesso tempo spaventose, hanno reso il manga un successo generazionale. La premessa semplice della serie è piena di passione e dedizione travolgenti, il che la rende di gran lunga superiore a una semplice serie d’azione shonen.

Demon Slayer segue le vicende di Tanjiro Kamado, un ragazzino che vive con la madre e i fratelli nel bel mezzo del nulla, quando scopre che sono stati tutti attaccati e massacrati da un demone. L’unico sopravvissuto è sua sorella Nezuko, anche se viene trasformata in un demone, Tanjiro così si mette in viaggio per vendicare la sua famiglia e trovare una cura per far tornare Nezuko di nuovo umana. Lungo la strada, Tanjiro incontra altri giovani cacciatori di demoni e gli Hashira, cacciatori di demoni d’élite destinati ad aiutare a sconfiggere Muzan.

Fonte – Comicbook