One Piece: svelata la prima immagine ufficiale di Mr. 3 nel live-action

La seconda stagione del live-action di One Piece è ancora in produzione e anche se non ci sono ancora informazioni su una potenziale finestra di uscita, i fan conoscono i nuovi volti che si uniranno al cast della prima stagione. Al momento Netflix deve ancora mostrare immagini ufficiali dei nuovi personaggi, ma i fan più attenti sono riusciti a condividere una prima immagine ufficiale di Mr.3, che sarà interpretato da David Dastmalchian.

Dastmalchian ama tutto ciò che riguarda la cultura pop. Pur affermando di essere un fan degli anime da un po’ di tempo, l’attore ha avuto ruoli in film come The Dark Knight, The Suicide Squad, The Last Voyage of The Demeter e i recenti film di Dune. Uno dei ruoli più importanti di David è stato quello di protagonista in Late Night With The Devil, uno dei migliori film horror dell’anno. Questa pellicola ha visto Dastmalchian interpretare un conduttore televisivo notturno alle prese con una minaccia soprannaturale. Scelto per il ruolo di Mr. 3 per la seconda stagione di One Piece, Dastmalchian avrà il suo bel daffare per dare vita a questo personaggio.

Durante un recente video dietro le quinte della seconda stagione del live-action di One Piece, i fan hanno notato una statua che mostra Monkey D. Luffy live-action fianco a fianco con Mr. 3 di David Dastmalchain. Sebbene non si tratti specificamente di David, questo modello dà un’idea di come apparirà il membro della Baroqueworks quando farà il suo grande debutto nel live-action. Si nota immediatamente che i creatori del live-action hanno adattato fedelmente l’acconciatura di Mr. 3 in questa statua, mostrando quanto il team stia cercando di attenersi al materiale originale.

La seconda stagione del live-action non arriverà agli eventi tanto desiderati di Alabasta, ma comunque ricoprirà altri luoghi importanti prima di raggiungere l’isola deserta. Sull’isola conosciuta come Little Garden, Rufy e la sua ciurma non solo incontrano i giganti Dorry e Brogy, ma anche vari membri della Baroqueworks. Uno dei più terrificanti è Mr. 3, uno dei leader della banda di Crocodile, dotato dei pericolosi poteri del Frutto del Diavolo.

Infatti Mr. 3 ha la capacità di creare e manipolare la cera delle candele. A prima vista, questo potrebbe non sembrare un potere pericoloso, ma il modo in cui il leader della Baroqueworks lo usa, crea seri guai per gli eroi.

Fonte – Comicbook