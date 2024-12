Dragon Ball: Masakazu Katsura ridisegna la prima cover per i 40 del manga

Il manga di Dragon Ball sta celebrando i suoi 40 anni dal debutto su Shonen Jump e Shueisha ha lanciato diversi progetti. Uno di questi è la mostra chiamata Dragon Ball Super Gallery che vede il coinvolgimento di mangaka di successo. Ognuno di coloro che decide di parteciparvi può scegliere una cover del manga di Toriyama e ridisegnarla seguendo il proprio stile. E adesso Dragon Ball ha ricevuto un nuovo fantastico restyling da uno dei mangaka più classici della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Per commemorare non solo il debutto del manga ma l’incredibile eredità lasciata da Toriyama, Shueisha ha pianificato da due anni una mostra speciale di Dragon Ball in Giappone che ha coinvolto mangaka come Gege Akutami di Jujutsu Kaisen, Kohei Horikoshi di My Hero Academia e altri. Ora l’ultima rivelazione riguarda il Volume 1 della mostra, che ha ricevuto una nuova rivisitazione per mano del mangaka di Wing-Man, Zetman e Video Girl Ai, Masakazu Katsura.

Masakazu Katsura è uno dei tanti mangaka di Shueisha al culmine della sua carriera con la casa editrice alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90. Dopo essere apparso per la prima volta sulla scena con una serie di supereroi, Wing-Man sulle pagine di Weekly Shonen Jump, che debutterà con la sua prima serie live-action quattro decenni dopo la conclusione del manga, il mangaka ha poi continuato questa serie vincente con una serie di eroi oscuri intitolata Zetman, e qualcosa di completamente diverso ossia Video Girl Ai.

È passato parecchio tempo da quando Katsura ha lavorato a un progetto su base settimanale su Shueisha, quindi vedere il suo ritorno per celebrare il 40° anniversario di Dragon Ball dimostra quanto sia importante per la rivista.

Il progetto della mostra di Dragon Ball si concluderà definitivamente il mese prossimo con l’omaggio del mangaka di One Piece, Eiichiro Oda. Questa nuova mostra deve ancora rivelare dettagli più concreti su quando verrà inaugurata in Giappone e sfortunatamente i fan di altri territori dovranno semplicemente godersela da lontano poiché Shueisha non ha rivelato alcun programma mondiale.

Ma per i fan di tutto il resto del mondo, il modo migliore per celebrare il 40° anniversario del franchise è guardare il nuovissimo anime, Daima. Questa serie presenta la nuova storia e i design dei personaggi creati direttamente dal defunto Akira Toriyama in persona, che ha spedito Goku in una nuova avventura nel Reame dei Demoni.

Fonte – Comicbook