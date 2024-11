Harley Quinn e le Gotham City Sirens | Recensione

Marco -Spider-Ci- Novelli 2024-11-29T09:15:06+01:00 Autori: Paul Dini, Peter Calloway, AA.VV. (storia), Guillem March, Andres Guinaldo, AA.VV. (disegni) Formato: 18.3X27.7, 648p., C., colori Prezzo: 70,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 28 nov. 2024

La vasta rogue gallery del Cavaliere Oscuro annovera tra le sue fila diverse bad girls, tanto belle e affascinanti quanto pericolose. Tre di loro sono state protagoniste di una testata del 2009, durata ventisei numeri, intitolata Gotham City Sirens.

Le “sirene” in questione non sono altri che Catwoman, Poison Ivy e Harley Quinn, ovvero tre tra le più note avversarie di Batman, che però hanno spesso ondeggiato a cavallo della sottile linea che separa il bene e il male, giustizia e illegalità.

Selina Kyle/Catwoman in particolare, da astuta e inafferrabile ladra, si è trasformata sempre più in una vera e propria antieroina, affiancando in più occasioni l’Uomo Pipistrello nelle sue battaglie, anche (e soprattutto) per l’amore che prova nei suoi confronti.

Lo stesso amore, anche se più malato e perverso, che acceca completamente gli occhi di Harley Quinn, incapace di resistere alla fortissima attrazione che la lega al Joker, nonostante lui la maltratti e non ricambi lo stesso sentimento.

Solo quando è lontana da lui, l’ex psichiatra del manicomio Arkham riesce a ragionare in maniera lucida e agire anche a fin di bene, instaurando rapporti genuini come l’amicizia con Poison Ivy, la gelida “signora delle piante” che disprezza quasi tutto il genere umano, reo di uccidere e bistrattare il verde attorno a lui.

Tre caratteri molto forti e determinati, dunque, non certo facili da gestire, ma che in qualche modo si compensano tra loro e riescono a trovare una sorta di equilibrio quando sono assieme.

A battezzare questa testata, quindi, non poteva che esserci uno scrittore di razza come Paul Dini, il celebre sceneggiatore della serie cult Batman: The Animated Series, nonché creatore del personaggio di Harley Quinn, ma anche fautore dell’amicizia tra lei e Poison Ivy, sempre in un episodio della serie animata.

Dini riesce a portare la stessa freschezza del cartoon anche sulla carta, in trame agili e divertenti, dove non mancano azione e ficcanti scambi di battute. Tra le tre protagoniste sembra esserci una tensione palpabile e una calma solo apparente, visto che ognuna di loro ha degli scheletri nell’armadio che tiene ben nascosti…

Il più grosso è senza dubbio l’identità segreta di Batman, di cui solo Catwoman è a conoscenza e che le sue “amiche” tenteranno di estorcerle con la forza. Ma ci sono anche le tendenze omicide di Poison Ivy, di cui verrà accusata anche ingiustamente, e la suddetta relazione tossica tra Harley e Joker, che deflagrerà negli ultimi episodi della serie, scritti da Peter Calloway.

Dini infatti non sarà l’unico scrittore della serie. A lui si affiancheranno anche Scott Lobdell e Marc Andreyko, per due singoli episodi, sempre in continuità con le trame di Dini, che coinvolgono tra l’altro l’Enigmista da lui introdotto sulle pagine di Detective Comics, nell’inedito ruolo di investigatore privato e quindi (teoricamente) dalla parte dei “buoni”.

Tony Bedard invece riporterà in scena la problematica sorella di Selina Kyle, Maggie, intenzionata ad ucciderla in quanto convinta che Catwoman sia posseduta da un demone, mentre Peter Calloway si occuperà di tutte le successive trame, che riguarderanno sempre il prezioso segreto custodito da Selina (interverranno anche Zatanna e Talia al Ghul per preservarlo) e il confronto finale tra Joker e Harley, che ovviamente non porterà a nulla di buono…

Nonostante l’avvicendarsi di più scrittori, Gotham City Sirens mantiene comunque un buon livello qualitativo, con storie adrenaliniche e spumeggianti, dove non mancano anche momenti drammatici e di forte tensione. Si tratta infatti di una serie di puro intrattenimento, ma che scava abbastanza in profondità nella psiche di queste tre “mine vaganti”, ognuna con le sue caratteristiche e peculiarità.

E’ interessante notare come i loro caratteri, così forti e decisi (ma anche diversi), riescano ad amalgamarsi e formare una squadra, seppur sgangherata, ma con la stessa facilità sciogliersi e scontrarsi, facendosi la guerra tra di loro.

Anche a livello grafico la serie vede più artisti avvicendarsi, ma il più rappresentativo è senza dubbio lo spagnolo Guillem March, autore anche di tutte le cover. Benché qui non sia al suo apice, si nota comunque la sua capacità nel rappresentare sinuose e guizzanti figure femminili, tanto belle quanto letali. L’espressività e il dinamismo sono i suoi punti forti, così come un tratto cartoonesco ed essenziale, assolutamente riconoscibile.

Non si può dire lo stesso, purtroppo, per l’altro disegnatore principale, ovvero Andres Guinaldo. Il suo tratto è molto più anonimo e grossolano e non ha la stessa dinamicità di March. Diciamo che si limita a fare il suo compito, ma senza mai nessun guizzo particolare a livello di impatto o costruzione della tavola.

Gli altri che vengono a sostituirlo per qualche numero, come Ramon Bachs, Raul Fernandez e Peter Nguyen, non migliorano la situazione, in quanto risultano ancora più grezzi e legnosi, per cui la parte grafica ne risente pesantemente.

Nonostante questa carenza a livello visivo, soprattutto nella seconda parte, Gotham City Sirens resta comunque una serie molto piacevole da leggere, ricca d’azione e colpi di scena, con trame sempre scorrevoli e avvincenti. E’ consigliato, quindi, a tutti gli appassionati dell’universo del Cavaliere Oscuro, e in particolare delle tre femme fatale protagoniste.