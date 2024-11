Anne of Green Gables (Anna dai capelli rossi) torna con un anime Reboot

Il celebre romanzo per ragazzi Anne of Green Gables sarà adattato in una nuova serie anime dal rinomato studio The Answer Studio, con debutto previsto per aprile 2025.

Adattare grandi classici della letteratura in nuovi formati è una pratica consolidata, che mantiene vive storie intramontabili per le nuove generazioni. Questa tradizione, già vista in film come Little Women e Pride & Prejudice, sta trovando sempre più spazio anche nell’animazione giapponese. E ora, grazie a The Answer Studio, noto per opere come Tower of God e Garden of Words, uno dei romanzi per ragazzi più amati di sempre, Anne of Green Gables, avrà una nuova vita come anime.

Anne Shirley e il ritorno di una storia senza tempo

La serie, intitolata Anne Shirley, è destinata a portare l’indimenticabile protagonista e le sue avventure sul piccolo schermo con uno stile visivo che promette di catturare la magia del libro originale. Le immagini promozionali rilasciate finora suggeriscono un’atmosfera che richiama le pagine di un libro illustrato, rendendo omaggio alla dolcezza e all’eleganza del romanzo di L. M. Montgomery.

Pubblicato per la prima volta nel 1908, Anne of Green Gables racconta la storia di Anne Shirley, una vivace e immaginativa undicenne mandata per errore a vivere con due anziani fratelli, Marilla e Matthew Cuthbert, in una fattoria a Green Gables, nell’Isola del Principe Edoardo. Nonostante la sua infanzia difficile, Anne porta con sé una combinazione di intelligenza, determinazione e un’irresistibile teatralità che conquista il cuore di chi la circonda, trasformando una storia semplice in un classico universale.

L’eredità di Anne: amicizia e crescita personale

Uno degli aspetti più potenti di Anne of Green Gables è il modo in cui esplora le relazioni e l’evoluzione personale. Il rapporto di Anne con i suoi coetanei, in particolare con Gilbert Blythe, è un punto centrale della narrazione. All’inizio del romanzo, Anne respinge Gilbert a causa di un malinteso, ma col tempo il giovane guadagna la sua fiducia, dimostrando maturità e altruismo. Questo tipo di evoluzione nei personaggi non solo arricchisce la trama, ma insegna importanti lezioni su crescita personale, amicizia e accettazione.

Se The Answer Studio riuscirà ad adattare fedelmente il percorso di Anne dalla fanciullezza all’età adulta, bilanciando i momenti dolci e drammatici che hanno reso il romanzo così amato, Anne Shirley potrebbe diventare una pietra miliare per gli appassionati di anime e di letteratura.

Un adattamento destinato a incantare

Questa nuova versione anime non solo porta Anne of Green Gables a un pubblico più giovane, ma ha anche il potenziale per rinnovare l’interesse nei confronti del romanzo originale. Con il suo stile visivo evocativo e una narrazione che celebra i valori di amicizia, crescita e famiglia, Anne Shirley è pronta a conquistare un nuovo pubblico e a mantenere vivo il fascino di una storia senza tempo.

