Dandadan omaggia Shin Godzilla con un Easter Egg divertente

Dandadan è in assoluto l’adattamento anime di punta della stagione autunnale del 2024. La storia di Okarun e Momo è una di quelle che ha conquistato tantissimi spettatori, e il settimo episodio, considerato come il più tragico della serie anime, ha colpito addirittura gente come Hideo Kojima.

Successivamente, Dandadan ha subito riportato i fan a combattere fantasmi, alieni e gli uni contro gli altri. Nel presentare alcune nuove terrificanti creature ai protagonisti, Science SARU ha creato una scena che rende omaggio perfettamente al Re dei Mostri attraverso un’inquadratura che ricorda uno degli attacchi più spaventosi del re lucertola.

Per coloro che non hanno visto Shin Godzilla, uno dei migliori film kaiju da questa parte di Godzilla Minus One, il film del 2016 è stato creato dal regista di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno. Shin Godzilla ha dato a Godzilla uno dei suoi aspetti più spaventosi mai visti, presentando un nuovo universo in cui il re lucertola era un nemico importante per l’umanità.

Ora che la vita di Aira è stata salvata grazie al sacrificio dello spirito Acrobat Silky, è diventata parte del duo protagonista. Sfortunatamente, questo significa che ci saranno problemi sia per Momo che per Okarun. Momo vede Aira come una rivale per l’affetto di Okarun, e Aira vuole anche causare problemi a Momo ogni volta che può. Okarun invece cerca di evitare il suo affetto poiché ha più che abbastanza problemi da affrontare al momento.

L’ottavo episodio della serie anime, non solo vede il ritorno dei Serpo Aliens, ma introduce anche un pugile crostaceo che sembra pronto e disposto a salire sul ring. L’invasione aliena inizia con quella che sembra essere una creatura che assomiglia molto a un mix tra il mostro di Lochness e Godzilla. In un chiaro riferimento a Shin Godzilla, Science SARU ricrea una scena del re dei mostri che usa il suo respiro atomico.

Siamo a oltre due terzi della prima stagione anime di Dandadan. Mentre alcuni fan potrebbero essere tristi di apprendere che la prima stagione è solo di dodici episodi, è quasi certo che questa non sarà l’ultima volta che vedremo Okarun e Momo in azione. Grazie alla popolarità che il franchise ha riscosso sia sul piccolo schermo che sul grande schermo con Dandadan: The First Encounter, il futuro sembra luminoso per la produzione di Science SARU.

