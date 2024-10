Dandadan: Hideo Kojima elogia la serie anime

Dandadan ha finalmente debuttato nella première anime più attesa dell’anno, e il primo episodio ha ricevuto grandi elogi dal famoso Hideo Kojima. Dandadan è considerato una delle più grandi novità tra gli anime di quest’anno, poiché i fan erano molto curiosi di vedere come il manga di Yukinobu Tatsu avrebbe preso vita sullo schermo.

Per via di questa impaziente attesa, Dandadan ha da subito avuto tantissima pressione, ma il primo episodio fa ben capire ai fan che si tratta di uno dei migliori prodotti dell’anno. Infatti tutti gli altri anime del programma dell’autunno di quest’anno dovrà in qualche modo eguagliare il livello di clamore suscitato dalla première di Dandadan. E si scopre che tra coloro che hanno guardato e apprezzato quel primo episodio c’è anche Hideo Kojima.

Sui social media Hideo Kojima ha esordito dicendo: “Mi sono un po’ stancato di leggere, quindi ho dato un’occhiata al mio abbonamento. Ho visto che era online l’anime ‘Dandadan’, quindi ho deciso di guardare il primo episodio“. Ha sottolineato che, sebbene non avesse letto il manga di Yukinobu Tatsu, il suo concetto centrale di affrontare l’ignoto è ciò che lo ha spinto a guardarlo. “Non ho letto il manga, ma essendo della generazione che ama l’occulto e gli UFO, mi ha davvero colpito. Anche io ero solito sfogliare la rivista ‘Mu‘”. Kojima ha poi continuato a elogiarne lo stile, “Mi piace l’uso unico delle lenti di Science SARU e il loro stile di animazione. È anche rassicurante sapere che Naoyuki Onda, uno della mia generazione, si occupi del character design. Continuerò a guardarlo.”

Probabilmente non c’è nessun nuovo anime quest’anno che sia stato così pubblicizzato come Dandadan prima del suo debutto. La nuova serie ha persino dato modo ad alcuni fan di vedere i primi tre episodi in anticipo al cinema. E ha riscosso così tanto successo da essere rimasto nei palinsesti per un’altra settimana.

Dandadan è attualmente programmato per 12, quindi la prima stagione si concluderà a gennaio dell’anno prossimo. Tutti gli episodi saranno disponibili per la visione in streaming su Crunchyroll e su Netflix.

Fonte – Comicbook