Dandadan e la straziante storia di Acrobat Silky: il lavoro dietro l’episodio 7

Science SARU, lo studio dietro l’anime Dandadan, ha recentemente spiegato il processo creativo dietro l’episodio 7, uno dei più commoventi della serie. Questo episodio, che racconta la tragica storia della spettro Acrobat Silky, ha toccato profondamente gli spettatori. In un’intervista con Anime News Network, Shuto Enomoto, uno degli animatori coinvolti, ha parlato delle sfide e dei cambiamenti apportati rispetto al manga originale di Yukinobu Tatsu.

La storia di Acrobat Silky

Prima di diventare una spettrale antagonista, Silky era una madre comune che lottava per assicurare un futuro alla sua giovane figlia. Disperata, accetta denaro da alcuni criminali per comprare un piccolo regalo per sua figlia. Tuttavia, i gangster tornano per riavere i soldi, aggredendo brutalmente la donna e rapendo sua figlia. Ferita gravemente, la donna muore senza mai ritrovare la bambina e si trasforma nel fantasma vendicativo noto come Acrobat Silky.

Nonostante le sue azioni malvagie, la sua tragica storia ha permesso agli spettatori di empatizzare con lei, creando uno dei momenti più emozionanti della stagione.

Le modifiche nell’adattamento anime

Enomoto ha spiegato come l’episodio 7 abbia ampliato significativamente il materiale del manga: “La sequenza di memoria di Acrobat Silky è abbastanza breve nel manga, ma il regista Fuga Yamashiro l’ha estesa, rendendola il fulcro dell’episodio. Ho disegnato lo storyboard seguendo le sue idee, ma alcune erano davvero complesse da rappresentare, e temevo di non riuscire a completarle.”

In particolare, il team di animazione ha cercato di sottolineare il contrasto tra la prigionia emotiva di Acrobat Silky e la sua furia distruttiva: “Volevo mostrare una battaglia che desse l’impressione che fosse imprigionata dai suoi stessi capelli. Questo ha aggiunto significato al suo scontro con Momo e Okarun.”

Il momento più toccante

Secondo Enomoto, il momento più emozionante dell’episodio arriva quando Aira promette ad Acrobat Silky: “Non ti dimenticherò. Lo giuro.” Questa scena, che chiude l’episodio, ha lasciato un’impronta indelebile sugli spettatori, mantenendo vivo il pathos anche dopo i titoli di coda.

Fonte Comic Book