Kaiju No. 8 annuncia oltre il Film, anche un episodio speciale nel 2025

Il 2025 si prospetta un anno ricco per i fan di Kaiju No. 8. Toho Animation ha annunciato un film riassuntivo della prima stagione, accompagnato da un episodio speciale originale.

Un film e un episodio speciale in arrivo

Il film, che racchiude i dodici episodi della prima stagione, debutterà nei cinema giapponesi il 28 marzo 2025. A rendere l’evento ancora più speciale, sarà proiettato insieme a un episodio inedito intitolato Hoshina’s day off. Questo speciale seguirà il vice-capitano della forza di difesa, soshiro hoshina e i giovani soldati reno ichikawa e iharu furuhashi in una giornata fuori servizio.

Anche se il titolo suggerisce un’avventura leggera, i fan di Kaiju No. 8 sanno che la serie può riservare sorprese e momenti drammatici anche nelle situazioni più tranquille. La storia dell’episodio è stata ideata da yuto tsukuda (Food wars! shokugeki no soma), con la sceneggiatura affidata a yuichiro kido (Dr. stone), garanzia di qualità per i fan.

La storia di Kaiju No. 8

Basato sul manga di Naoya Matsumoto pubblicato su Shonen Jump, Kaiju No. 8 ha debuttato quest’anno conquistando critica e pubblico. La serie segue Kafka Hibino, un uomo ordinario che lavora come pulitore dopo le devastazioni causate dai kaiju. La sua vita cambia radicalmente quando viene infettato da un kaiju, ottenendo poteri incredibili. Determinato a realizzare il sogno di entrare nella forza di difesa, Kafka deve nascondere la sua trasformazione, sapendo che, se venisse scoperto, sarebbe considerato una minaccia e giustiziato.

Cosa aspettarsi dal futuro

Il 2025 non si fermerà qui per Kaiju No. 8. La seconda stagione, annunciata nel finale della prima, debutterà anch’essa il prossimo anno. I nuovi episodi introdurranno personaggi chiave, tra cui Gen Narumi, capitano della prima divisione e considerato il membro più forte della forza di difesa. Narumi, doppiato da Kôki Uchiyama (Dragon ball daima), promette di portare ulteriore intensità alla serie. La sua presenza potrebbe persino aprire le porte a un possibile adattamento del manga spin-off Kaiju No. 8: B-side.

Anche se una data ufficiale per la seconda stagione non è ancora stata confermata, Crunchyroll ha già annunciato che trasmetterà i nuovi episodi, rendendoli facilmente accessibili anche ai fan internazionali.

Fonte Comic Book